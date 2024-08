- L' élection de la citoyenneté de Brême est valide.

L'élection des Citoyens de mai 2023 à Brême est valide. La Haute Cour de la Ville hanséatique libre l'a annoncé. L'exclusion de l'AfD de l'élection était légale, comme l'a déclaré le juge président dans les motifs du jugement. Aucun erreur de vote n'était reconnaissable. Le tribunal a rejeté diverses plaintes concernant la validité de l'élection. Les jugements ne sont pas appelables.

Plusieurs membres de l'AfD s'étaient opposés à l'élection car le parti n'avait pas été admis. À l'époque, l'AfD était si divisée que deux présidents d'État avaient soumis des propositions avec des candidats. Cependant, seule une liste par parti est autorisée. Le comité électoral d'État a ensuite rejeté toutes les propositions d'élection de l'AfD. Des membres individuels de l'AfD et l'association d'État de Brême ont déposé des objections.

AfD divisée a soumis des propositions invalides

Le tribunal d'examen des élections a traité les objections et a décidé en décembre que l'exclusion de l'AfD était légale. Les membres du parti n'ont pas accepté la décision et ont fait appel à l'instance suivante. Depuis début juillet, la Haute Cour traite les plaintes, séparément pour les circonscriptions électorales de Brême et de Bremerhaven.

Le juge président a déclaré maintenant que l'admission d'une liste d'État devrait garantir la bonne conduite de l'élection et une certaine gravité des propositions d'élection. La disposition selon laquelle les propositions d'élection des partis ne sont valides que si elles sont signées par leur président d'État poursuit également un objectif important. Il est indispensable que chaque parti soumette une seule proposition d'élection afin que les partis puissent remplir leur rôle dans la formation de la volonté politique.

Selon le tribunal, le comité électoral d'État et le tribunal d'examen des élections ont pris des décisions appropriées. Les décisions de la Haute Cour étaient unanimes.

Le gouvernement rouge-vert-rouge est en fonction depuis plus d'un an. Lors de l'élection à l'Assemblée citoyenne de Brême le 14 mai 2023, le SPD sous la maire Andreas Bovenschulte est devenu la force la plus forte et a poursuivi sa coalition avec les Verts et le parti de la Gauche. Cette alliance unique en Allemagne de l'Ouest gouverne ensemble depuis 2019.

Plainte contre l'utilisation d'un logiciel lors de l'élection

La Haute Cour a également traité une plainte d'un particulier qui s'opposait au décompte électronique des votes dans l'élection des Citoyens. Le tribunal a également rejeté unanime cette plainte.

L'utilisation d'un système de décompte électronique des votes ne constitue pas une violation du principe de publicité de l'élection. Il n'y a pas non plus de violations de la loi électorale de Brême ou de l'ordonnance électorale d'État.

