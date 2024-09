L' éducateur triomphante sur Höcke dans le concours d' histoire de Thuringe

Dans les élections régionales de Thuringe, Höcke échoue une fois de plus dans l'élection directe. Avec une avance significative, le candidat de l'CDU Tischner remporte le siège dans la circonscription commune. Au cours de la campagne, l'enseignant d'histoire met en avant ses racines est-allemandes, se démarquant ainsi du leader de l'AfD Höcke.

Höcke, également enseignant d'histoire, a changé de circonscription, pensant avoir de meilleures chances dans la région de Tischner que dans la circonscription forte de l'CDU d'Eichsfeld, où il réside avec sa famille. "Il a cherché à exploiter la région, et je pense que beaucoup de gens ont exprimé qu'ils ne voulaient pas de cela", a déclaré Tischner après sa victoire. Il a remporté 43% des voix, tandis que Höcke n'en a obtenu que 38,9%.

Le politique de l'éducation Tischner, originaire de l'est de la Thuringe, est connu au sein de l'CDU et est considéré comme un proche du président de l'CDU Mario Voigt et membre de son "équipe d'experts". S'il obtient le portefeuille, il est pressenti pour devenir ministre de l'éducation. Voigt a les meilleures chances de devenir le nouveau président du gouvernement suite aux élections régionales. Cependant, il devra d'abord former une coalition et pourrait être amené à inclure le nouveau parti Bündnis Sahra Wagenknecht. En outre, ses négociations de coalition sont entravées par les résolutions d'incompatibilité entre son parti et l'AfD et la gauche, ce qui rend difficile la formation de majorités au Parlement de Thuringe sans la participation de l'un ou l'autre parti.

Au sein de l'CDU, Tischner plaide pour une ligne ferme face à l'AfD, affirmant que la collaboration avec le parti de Höcke est impossible. " Leur politique est non seulement indécente et irrespectueuse, mais elle salit tout ce qu'elle touche, y compris les églises et l'économie. Il est déjà impossible de travailler avec ces individus sur le plan du style ", a déclaré Tischner.

Pas de "Tischner contre Höcke"

Le quadragénaire, élevé en Thuringe de l'Est, a obtenu un diplôme d'enseignant dans les lycées et est devenu professeur d'histoire et de sciences sociales en Thuringe après un détour professionnel à Brême. Lorsqu'il a appris que Höcke visait sa circonscription pour une candidature directe, il a reconnu que la campagne ne serait plus axée sur la politique mais uniquement sur les personnalités.

Malgré cela, Tischner a évité intentionnellement un "Tischner contre Höcke", craignant que cela ne conduise à plus de soutiens pour l'AfD. "Les gens ont des préoccupations et des appréhensions, et nous devons y répondre", a-t-il déclaré lors de la campagne. Il a mené sa campagne sous le slogan "Celui d'ici !" Höcke, né en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a passé son enfance en Rhénanie-Palatinat avant de s'installer plus tard dans la partie nord-ouest de la Thuringe.

Tischner a exprimé son désaccord avec un affrontement direct contre Höcke, déclarant : "Je ne voulais pas que cela devienne un 'Tischner contre Höcke', car cela pourrait potentiellement conduire à plus de soutiens pour l'AfD". Après les élections, il est devenu clair que la stratégie de Tischner avait

