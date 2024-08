- L' économie ne se remet pas.

Le développement économique régional en Saxe-Anhalt du Sud ne prend pas de l'ampleur, selon la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Halle-Dessau. Depuis plusieurs trimestres, il y a une stagnation, a déclaré Danny Bieräugel, expert économique de la CCI. L'indice de climat des affaires est proche de zéro à 1,2 points. Les évaluations positives et négatives des entreprises de la région s'équilibrent. "Même si la baisse a été stoppée dans certains secteurs, il n'y a pas d'élan pour une reprise", a déclaré Bieräugel. Aucun secteur n'est vraiment en hausse.

Les entreprises ont rapporté des incertitudes. Les prix élevés de l'énergie et des matières premières, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les conditions-cadres de la politique économique telles que la bureaucratie excessive ont été cités comme les plus grands problèmes. Le rapport économique est basé sur un échantillon représentatif d'entreprises membres de la CCI dans le sud de la Saxe-Anhalt. Le PDG de la CCI, Thomas Brockmeier, s'attend à ce que le gouvernement fédéral introduise un agenda de réforme global. Des changements sont nécessaires en politique énergétique et en réduction de la bureaucratie, mais aussi un soulagement tangible en matière de taxes et de charges. Cependant, l'initiative de croissance du gouvernement fédéral est au moins un petit phare d'espoir.

L'expert économique Danny Bieräugel a souligné que l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises du sud de la Saxe-Anhalt est la ['Pénurie de main-d'œuvre qualifiée'], ainsi que les prix élevés de l'énergie et des matières premières, la bureaucratie excessive et d'autres facteurs de politique économique. Malgré l'initiative de croissance du gouvernement fédéral, la ['Pénurie de main-d'œuvre qualifiée'] continue de freiner le potentiel de développement économique régional.

Lire aussi: