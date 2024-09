L' autorité météorologique émet une alerte pour un puissant ouragan menaçant

Aux États-Unis, FEMA a émis un avertissement concernant l'ouragan "Helene" qui doit toucher la côte de la Floride. Selon le directeur de FEMA, Deanne Criswell, cet ouragan pourrait affecter plusieurs États, de la Floride au Tennessee, et les conséquences pourraient être graves. Le Service national de météorologie prévoit que "Helene" touchera terre en Floride jeudi soir (heure locale), en tant qu'ouragan de catégorie 3, apportant avec lui des surges de tempête catastrophiques et mortelles.

Des surges de tempête dangereuses prévues

Les effets de l'ouragan sont déjà observés en Floride, avec des prévisions de surges de tempête allant jusqu'à six mètres. Les régions à haut risque comprennent toute la côte ouest de la Floride et la région de la Grande Courbe au nord. Criswell a souligné que c'est l'eau qui représente le plus grand danger, exhortant les gens à prendre la tempête au sérieux.

Les résidents sur le chemin de l'ouragan Helene sont invités à suivre les instructions de leurs autorités locales. Criswell a souligné qu'il n'est pas trop tard pour évacuer, même si le temps est compté.

En se dirigeant vers la Floride, "Helene" a gagné en force au-dessus du golfe du Mexique et a été relevée au rang d'ouragan de catégorie 2. Son passage à Cuba a entraîné de nombreuses inondations et coupures de courant, laissant plus de 70 000 personnes sans électricité, selon le journal "Granma". several villages have been isolated due to heavy flooding. The agriculturally significant region of Pinar del Rio in western Cuba also suffered damage to its fields.

L'ouragan a entraîné la fermeture d'environ un quart de la production pétrolière américaine et un cinquième de la production de gaz naturel dans le golfe du Mexique, selon le Bureau de la sécurité et de l'environnement marin (BSEE).

La Floride se souvient de "Ian"

L'arrivée prochaine de "Helene" pourrait raviver de douloureux souvenirs pour de nombreuses personnes en Floride. Il y a deux ans, l'ouragan "Ian" a frappé l'État, causant des dommages importants et faisant plus de 100 morts. Le centre de la tempête a touché une région densément peuplée dans le sud-ouest de l'État, dévastant les villes côtières telles que Naples avec des vents atteignant environ 240 kilomètres par heure. Les quartiers ont été inondés, laissant des dégâts importants dans son sillage.

Les ouragans se forment sur l'eau chaude de l'océan. Les experts suggèrent que les températures mondiales en hausse pourraient augmenter la probabilité de tempêtes fortes. La saison des ouragans dans l'Atlantique commence le 1er juin et se termine le 30 novembre.

