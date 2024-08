- L' attaquant de Bayer Schick ne pense pas à changer de club.

Patrik Schick de Bayer Leverkusen, malgré son rôle de réserve, ne songe pas à un transfert, même à la fin de la saison de championnat. "Après les derniers matchs de la saison, je n'étais pas satisfait. Je n'ai pas joué dans les matchs importants", a déclaré le joueur de 28 ans dans un entretien avec "Kicker", en insistant : "Dans de telles situations, il s'agit de : se battre ! Être prêt ! J'attends ma chance." Il joue à Leverkusen depuis quatre ans, et c'est toujours un montagnes russes, des hauts et des bas. "Mais c'est normal dans le football."

Pour la nouvelle saison, le joueur national tchèque souhaite plus de centres. "Quand nous étions derrière et avions besoin de buts, c'était différent. Nous centrons beaucoup plus, et je marque beaucoup plus de buts. Notre style de jeu change selon le score. Je suis toujours heureux quand nous voulons marquer, quand il y a de la pression pour centrer. Alors j'ai plus d'opportunités en tant qu'avant-centre."

Schick considère avec scepticisme l'augmentation des matchs

Schick a réaffirmé que l'augmentation constante des matchs par saison est un problème. Avec le nouveau format de la Ligue des champions, deux matchs supplémentaires sont ajoutés au niveau du club. "Tout le monde attend de voir comment ça se passe. Mais il y a deux matchs en plus. C'est beaucoup avec l'emploi du temps que nous avons déjà. Mais c'est la même chose pour toutes les équipes. Avec les matchs internationaux, l'emploi du temps est déjà difficile. La question est : combien de temps cela peut-il continuer ? Je considère ce développement avec scepticisme", a déclaré Schick.

