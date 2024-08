- L' animateur américain Jimmy Fallon - perdu en Bavière

Jimmy Fallon, animateur de talk-show américain, s'est perdu quelque part en Bavière mais a finalement réussi à retrouver son hôtel. Selon les médias, le quadragénaire avait assisté au concert d'Adele à Munich. Sur la plateforme TikTok, Fallon a raconté comment il était parti de son hôtel pour une petite promenade. Au lieu de trouver un lac, il s'est perdu, sans carte et avec presque plus de batterie sur son téléphone : "J'étais complètement perdu."

Il a dit avoir traversé des champs, craignant les serpents, et avoir essayé d'arrêter des voitures sur l'autoroute, mais personne n'a même ralenti, sans parler de s'arrêter. Finalement, il a rencontré deux jeunes hommes, l'un d'eux l'a reconnu et lui a proposé de le conduire - mais puis sa mère a pris le volant, car l'homme n'avait pas de permis de conduire. Sur TikTok, on peut voir le trio heureux en train d'écouter "Queen" dans la voiture. Fallon a dit que les gens d'ici sont vraiment gentils : "Je suis amoureux de la Bavière."

Pendant sa petite promenade, Fallon avoue avoir complètement dépendu de son téléphone pour se repérer, mais sa batterie faiblissait, le laissant de plus en plus perdu, à part son hôtel. En rencontrant le duo bienveillant, ils ont gentiment proposé leur aide, prouvant que les Bavarois ne sont pas seulement gentils, mais aussi prêts à tendre la main à ceux qui en ont besoin.

