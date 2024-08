- L' animateur a une crise de panique et éprouve beaucoup d' empathie.

Au milieu de l'annonce qu'il va pleuvoir dans l'État australien du Queensland aujourd'hui, Nate Byrne doit faire une pause. "Je dois m'arrêter un moment", dit le présentateur météo d'ABC Australia. "Certains d'entre vous savent peut-être que j'ai parfois des attaques de panique. C'est ce qui se passe en ce moment. Lisa, puis-je te passer la parole?"

Une attaque de panique en direct à la télévision australienne du matin - un moment peu opportun. Mais les collègues du studio gèrent la situation non seulement de manière professionnelle, mais aussi empathique. "Bien sûr, tu peux", répond la présentatrice Lisa Millar. Elle le remercie et fait référence à un article de Byrne, dans lequel il écrit ouvertement sur ses attaques de panique, dont il souffre depuis un certain temps.

"Les attaques de panique ont changé ma perspective sur la santé mentale"

Les symptômes d'une attaque de panique sont individuels et peuvent ressembler à ceux d'une crise cardiaque. Cela inclut un rythme cardiaque rapide, une respiration courte, de la transpiration, des tremblements ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Des symptômes psychologiques tels que la rumination, la déréalisation ou les états d'anxiété peuvent également se produire.

La peur est une réaction utile du corps face à un danger immédiat. "Dans les troubles anxieux, y compris le trouble panique, ces réactions physiques se produisent également lorsqu'il n'y a pas de danger réel", décrit le magazine de santé de l'AOK.

Nate Byrne a également eu sa première attaque de panique à la télévision. Après cela, il a écrit un article sur cette expérience, après quoi il a craint au début de devoir abandonner son travail de présentateur météo. Mais Byrne est allé en thérapie, a appris des mécanismes pour faire face à la panique dans des moments tels que la distraction, les techniques de respiration ou le fait de quitter la situation.

Grâce à ses expériences, sa vision de la santé mentale a changé, écrit Byrne : "Je savais que l'anxiété et la dépression étaient très réelles. Mais je n'avais aucune idée à quel point on peut parfois perdre le contrôle de son cerveau." Les attaques sont toujours visibles chez lui aujourd'hui, mais il en parle ouvertement et reçoit beaucoup de retours positifs de son public après cette présentation.

Le fait qu'il ait cherché un traitement a positivement changé sa vie, dit Byrne : "Je peux vivre avec la peur et la surmonter. Et je peux continuer à faire ce que j'aime."

Après son attaque de panique pendant la diffusion en direct, Nate Byrne a souligné l'importance de discuter des problèmes de santé mentale, en déclarant dans un article intitulé "Les attaques de panique ont changé ma perspective sur la santé mentale". Il a partagé que l'incident l'a non seulement fait réaliser la prévalence de l'anxiété et de la dépression, mais a également mis en évidence à quel point on peut perdre le contrôle de son cerveau pendant de telles attaques. Malgré

Lire aussi: