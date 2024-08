- L' ancien chanteur de Great White est mort.

Légende du Glam-Metal Jack Russell (1960-2024) nous quitte. Ancien chanteur et membre fondateur du groupe de hard-rock Great White décède à l'âge de 63 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle sur Instagram, déclarant que Russell est décédé paisiblement entouré de sa femme, de son fils, de sa cousine et de ses amis. "Jack sera toujours rappelé pour son sens de l'humour, son extraordinaire appétit de vivre et sa contribution indélébile au rock 'n' roll, où sa légende vivra à jamais."

Il y a moins d'un mois, Jack Russell a annoncé sa retraite après avoir été diagnostiqué avec la maladie de Lewy. "Il n'est plus possible pour moi de performer au niveau que je veux et que vous méritez", a écrit Russell dans un court communiqué sur Instagram.

Jack Russell a cofondé le groupe Great White avec Mark Kendall en 1981. Le groupe a sorti huit albums studio avant que Russell ne quitte en 1996. Après avoir sorti un album solo, il est revenu dans le groupe, mais ils se sont finalement séparés en 2001. Russell a ensuite changé le nom du groupe en "Jack Russell's Great White" puis de nouveau en Great White avant de finalement se séparer en 2011.

Russell a épousé sa petite amie Heather Ann Kramer en 2011.

Les anciens membres du groupe pleurent Jack Russell

Les anciens membres du groupe Great White rendent hommage à Jack Russell en tant que "grand champion du rock". Dans un communiqué sur Instagram, ils ont déclaré : "Nos plus sincères condoléances à la famille de Jack Russell. Nous espérons qu'ils trouveront du réconfort en sachant que sa voix incroyable vivra à jamais." L'amour de Russell pour ses fans et ses fils était "inégalé", tout comme sa passion pour la musique rock.

"Que dire de quelqu'un qui était à vos côtés tout au long d'un voyage incroyable, à travers les bons et les mauvais moments ?" poursuit le communiqué. "La musique remplira les vides. Tous ces merveilleux moments passés ensemble resteront gravés dans nos cœurs." C'était "un honneur et un plaisir" de partager la scène avec Jack Russell - "de nombreux spectacles, de nombreux miles et du rock à fond".

