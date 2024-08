L' Alabama a réglé un procès avec un condamné à mort qui sera le deuxième exécuté par gaz azoté.

Les termes de l'accord sont confidentiels et le procès de l'inmate a été rejeté avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne peut être intenté à nouveau, comme le montrent les dossiers judiciaires. L'exécution de Miller est prévue pour une date comprise entre le 26 et le 27 septembre.

Miller avait contesté le protocole de nitrogen hypoxia de l'État, affirmant qu'il pourrait lui causer des souffrances inutiles, violant ainsi ses protections du Huitième Amendement contre les peines cruelles et inhabituelles. Ses avocats n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN concernant l'accord.

Le procureur général républicain Steve Marshall, quant à lui, a célébré l'accord comme une preuve que la méthode d'exécution au gaz nitrogène de l'Alabama - qui a été utilisée pour la première et unique fois plus tôt cette année - est constitutionnelle. Elle implique de forcer un détenu à inhaler du gaz nitrogène à 100 %, le privant de l'oxygène nécessaire pour survivre.

« La résolution de cette affaire confirme que le système de nitrogen hypoxia de l'Alabama est fiable et humain », a déclaré Marshall dans un communiqué de lundi. Le procès de Miller, a-t-il déclaré, était « basé sur des spéculations médiatiques » concernant la première personne connue à avoir été exécutée aux États-Unis par gaz nitrogène, Kenneth Smith, qui a été mise à mort en janvier.

« (M)ais ce que l'État a démontré à l'équipe juridique de Miller a remis en question cette fausse narration », a déclaré Marshall.

Si Miller est exécuté le mois prochain, ce serait la deuxième tentative d'exécution pour les tirs mortels de 1999 de Terry Jarvis, Lee Holdbrooks et Scott Yancy - trois personnes avec lesquelles l'inmate avait travaillé et prétendait croire qu'elles répandaient des rumeurs sur lui.

Avant cette tentative initiale de deux ans, Miller et ses avocats s'étaient battus pour s'assurer qu'il serait exécuté par gaz nitrogène, une méthode qu'il avait précédemment choisie mais que l'État n'était pas prêt à employer.

Après que ses défis juridiques ont échoué, l'exécution a eu lieu par injection létale. Mais les officiels ont été contraints de l'annuler, invoquant à l'époque leur incapacité à obtenir un accès adéquat aux veines de Miller avant l'expiration de son mandat de mort. Selon le procès de Miller, les officiels ont abandonné la tentative d'exécution après avoir essayé à plusieurs reprises de placer une ligne intraveineuse en le piquant avec des aiguilles.

L'État a ensuite convenu de n'exécuter Miller que par nitrogen hypoxia.

Le procès de l'inmate porte sur l'exécution de janvier

En restant fidèle à sa préférence pour une exécution par nitrogen, Miller et ses avocats ont accusé l'État en justice fédérale de ne pas avoir abordé les prétendus échecs illustrés par l'exécution de Smith et ont proposé plusieurs changements de protocole, tels qu'un changement de masque utilisé pour administrer le nitrogen. Miller - qui pèse 351 livres - a exprimé des préoccupations lors d'une déposition plus tôt cet été, selon lesquelles le masque ne lui conviendrait pas.

« Il ne conviendra probablement pas parce que j'ai une grande tête », a déclaré Miller du masque. « Rien d'autre ne me convient. »

Les deux parties devaient comparaître mardi devant la justice fédérale pour une audience concernant la demande de Miller d'une injonction préliminaire dans l'affaire, qui aurait interdit à l'État d'exécuter Millerunless les changements étaient mis en œuvre.

L'exécution de Smith était au cœur des arguments de Miller : dans les semaines qui ont précédé, Smith, ses avocats et les critiques avaient exprimé des préoccupations concernant le protocole de l'Alabama, qui avait été rendu public avec de lourdes censures, affirmant qu'il pourrait entraîner des souffrances inutiles. Dans les dossiers judiciaires, l'État a affirmé que la méthode était peut-être la plus humaine jamais vue et a indiqué que les censures étaient nécessaires pour maintenir la sécurité.

Alors que l'État affirmait que l'exécution s'était déroulée selon le plan, les témoins ont rapporté avoir vu Smith se débattre et s'agiter sur la civière pendant plusieurs minutes avant de mourir, malgré les assertions de l'État selon lesquelles la mort serait rapide et sans douleur. Marshall a qualifié l'exécution de « textbook », et le commissaire des corrections de l'Alabama, John Hamm, a déclaré que Smith avait l'air de retenir son souffle - une affirmation répétée dans la motion de l'État pour rejeter la demande de Miller d'une injonction préliminaire.

« Smith a retenu son souffle, et après avoir commencé à inhaler du gaz nitrogène, il a bientôt perdu connaissance et est mort en quelques minutes », indique la réponse, en se référant au compte rendu du capitaine des corrections de l'Alabama qui a supervisé l'équipe d'exécution et des experts.

Miller a remis en question cette affirmation lors de sa déposition, en demandant sous interrogatoire de l'État : « Alors vous êtes en train de dire à Kenny Smith de coopérer avec vous en le tuant ? »

« (C)omment savez-vous que Kenny Smith retient son souffle ? Vous n'avez pas de professionnel médical en bas pour montrer qu'il faisait comme ça. Comment pourriez-vous dire ? »

Le procès de Miller proposait plusieurs modifications au protocole de l'Alabama qui seraient « réalisables, facilement mises en œuvre » et « réduiraient considérablement un risque substantiel de douleur sévère », notamment en utilisant un masque qui conviendrait au visage de Miller et créerait un joint hermétique ; en utilisant un professionnel médical plutôt qu'un officier de correction pour placer le masque sur le visage de Miller et surveiller le débit de nitrogen ; en utilisant du nitrogen médical de qualité ; et en administrant un sédatif ou un tranquillisant à Miller avant d'administrer le gaz.

Les défendeurs - Marshall et Hamm, ainsi que le gouverneur républicain Kay Ivey et le directeur de la prison - ont principalement rejeté les changements proposés dans un mémoire déposé le mois dernier contestant l'injonction préliminaire, en notant que Miller n'avait pas identifié de masque, de sédatif ou de professionnels médicaux disposés à participer, possibly en violation des codes éthiques des professionnels de la santé. De plus, les défendeurs ont noté que les principaux fournisseurs de gaz nitrogène ont interdit l'utilisation de leur gaz nitrogène médical dans les exécutions, indiquant qu'il n'était pas une option réalisable.

Miller voulait le sédatif pour « me calmer », a-t-il déclaré lors de sa déposition.

« (C)omment ils ont dit qu'il a sursauté, ils ont dit qu'il a étouffé », a déclaré Miller de Smith. « Je ne veux pas que les gens pensent que je me débats ou que je résiste pour qu'ils puissent tous se précipiter et sautent sur moi. »

Cependant, lorsqu'on lui a demandé s'il collaborerait avec les responsables des corrections pour un ajustement de masque, Miller a décliné, estimant que c'était "immoral" et qualifiant cela de "terreur psychologique", bien qu'il accepte de se soumettre à un ajustement par une tierce partie neutre. Il a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de retenir son souffle pendant l'exécution.

Malgré la confidentialité de l'accord et le retrait de leur procès, les avocats de Miller et Miller lui-même continuent d'exprimer des préoccupations quant à la méthode d'exécution par gaz nitreux, en insistant sur la nécessité de modifications telles que l'utilisation d'un masque qui lui conviendrait et l'administration d'un sédatif avant l'exécution.

Compte tenu du résultat du procès de Miller, l'État a maintenu sa confiance dans la constitutionnalité de l'utilisation du gaz nitreux pour les exécutions, qualifiant la controverse entourant l'exécution de Kenneth Smith en janvier de "spéculations médiatique" et de "fausses narratives".

