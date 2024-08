L' acteur Robert Logan est mort.

Dans le film "Robinson Suisse" et ses deux suites, Robert Logan a réalisé le rêve de retour à la nature dans les années 1970. Cela a résonné auprès du public, y compris en Allemagne. On apprend seulement maintenant que l'acteur est décédé.

L'acteur américain Robert Logan est décédé à l'âge de 82 ans. Son fils Anthony a confirmé à "People" magazine qu'il était décédé de causes naturelles le 6 mai à Estero, en Floride.

Le public allemand se souviendra peut-être de lui comme de Skip Robinson, le chef de famille. Dans trois films hollywoodiens des années 1970, il a quitté la ville pour la wilderness, incarnant le rêve d'un bonheur simple pour des générations de marginaux.

Logan est né le 29 mai 1941 à Brooklyn. Il a grandi à Los Angeles avec son père Frank, banquier, et sa mère Catherine. Étudiant, il a obtenu une bourse de baseball à l'Université de l'Arizona et a été repéré par un scout de la célèbre société de production Warner Brothers. Il a ensuite été engagé pour son premier rôle important dans la célèbre série policière ABC "77 Sunset Strip", incarnant le groom J.R. Hale pendant deux saisons, de 1961 à 1963.

De la ville à la campagne

Logan a atteint la célébrité mondiale grâce à son rôle de marginal qui tourne le dos à la civilisation. Quitter la ville, échapper à la foule et s'enfoncer dans l'inconnu - ce rêve était partagé par beaucoup, surtout dans les années 1970. Logan a pleinement incarné ce rêve - au moins à l'écran. Avec "Robinson Suisse" en 1975, il a atteint un public mondial de millions de personnes.

Dans le film, Logan incarne Skip Robinson, un chef de famille qui vend tout et quitte Los Angeles pour l'inconnu de la wilderness. Sur les rives d'un lac, la famille construit une cabane en rondins et vit son rêve de retour à la nature : revenir à la simplicité, revenir aux vraies valeurs de la vie. Le film a touché le public. Deux suites ont suivi en 1978 et 1979.

Non seulement à l'écran, mais aussi dans sa vie privée, Logan a défendu les valeurs qu'il incarnait dans ses films les plus célèbres jusqu'à la fin. Sa famille le décrit comme l'incarnation de l'"agape", ou "l'amour pour la famille". Ils se sentent "bénis de l'avoir connu", comme le mentionne un communiqué de la famille.

Outre les films d'aventure sur la "famille Robinson", Logan s'est également aventuré dans des genres plus sérieux en 1969 avec le film de guerre "Le Pont de Remagen" - ne pas confondre avec la production allemande du même nom de 1967. Dans ce film, Logan incarnait un soldat américain. L'acteur laisse derrière lui quatre frères et sœurs, sa femme Alina, deux enfants et trois petites-filles.

Le succès de Robert Logan dans "Robinson Suisse" a dépassé les États-Unis, résonnant fortement auprès du public allemand qui a apprécié son incarnation de Skip Robinson, le chef de famille. Dans les films, la famille Robinson quitte la vie en ville pour adopter une existence plus simple dans la wilderness.

