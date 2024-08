- L' acteur n' avait que 36 ans.

Acteur du Théâtre de Berlin Luca Schaub (1988-2024) est décédé. Il est décédé le 2 août 2024 à l'âge de 36 ans après une brève maladie grave à Berlin, a annoncé le Berliner Ensemble sur son site web. Schaub était membre du théâtre de 2013 à 2017. La cause du décès n'a pas été précisée.

Quatre ans au Berliner Ensemble

Schaub, né en 1988 à Langenhagen en Basse-Saxe, a étudié le théâtre à l'Université de musique et des arts de la scène de Graz de 2010 à 2013. Il a ensuite rejoint le Berliner Ensemble, dirigé à l'époque par Claus Peymann (87). Il est apparu dans les productions de Peymann de "Le Procès de Kafka" et "Le Prince Friedrich de Homburg". Leander Haußmann (65) l'a casté dans "Woyzeck", "Les Brigands" et "Hamlet".

Sous la direction d'Oliver Reese (60), Schaub a perdu son engagement et a travaillé comme acteur free-lance dans la capitale fédérale. Il est apparu au Tipi am Kanzleramt, à l'Opéra de Neukölln et à l'Opéra comique de Berlin, entre autres. Le metteur en scène Leander Haußmann a décrit le défunt dans le "Berliner Zeitung" comme un acteur complètement innocent et enthousiaste. Schaub était un acteur de l'ensemble qui pouvait contaminer tout le monde avec son "enthousiasme extrême".

Le Berliner Ensemble et ses membres ont été deeply attristés par la nouvelle du décès de Luca Schaub. Le deuil pour Luca Schaub s'est répandu dans la communauté théâtrale allemande, car son talent et son enthousiasme seront grandement regrettés.

