- L' acteur exprime son chagrin pour son compagnon de toute une vie

Le monde du divertissement est en deuil suite au décès d'Eric Gilliland, scénariste et producteur, le 1er septembre dernier, à l'âge de 62 ans, après une longue lutte contre le cancer. Il était surtout connu pour sa contribution à la série télévisée "Roseanne" de 1992 à 1996, pendant laquelle il a également occupé le rôle de producteur principal. Par la suite, il a travaillé en tant que producteur consultant pour des émissions comme "That '70s Show", "The Conners" et "My Boys". Parmi ceux qui ont exprimé leurs condoléances figure l'acteur Ryan Reynolds (47), ami proche d'Eric Gilliland depuis 27 ans, qui a rendu hommage à ce dernier sur sa page Instagram.

"Il était incroyable, vraiment incroyable"

Reynolds a écrit : "C'est déchirant qu'il soit parti. Il était incroyable, vraiment incroyable. Il avait un cœur incroyable et un sens de l'humour incroyable. Pas un mot cruel ou méprisant n'est jamais sorti de sa bouche." C'est également dommage, ajoute Reynolds, que plus de gens n'aient pas eu la chance de connaître Gilliland.

Leur amitié a commencé lorsqu'ils se sont rencontrés il y a presque trois décennies. "Il était mon premier grand rendez-vous lorsque je commençais ma carrière", se souvient Reynolds. "Il venait de terminer son travail sur 'Roseanne' et avait un luxueux bureau-bungalow sur le terrain de Fox à Los Angeles. J'étais si nerveux de le rencontrer." Mais à son grand soulagement, Gilliland n'était pas ce à quoi il s'attendait d'un écrivain comique réussi. "Il était si accueillant et abordable", a déclaré Reynolds, se sentant comme s'ils étaient amis depuis des années.

Eric Gilliland a influencé la carrière de Ryan Reynolds

"J'ai voyagé dans le monde avec Eric", poursuit Reynolds. "Il m'a présenté au Vaudeville et à Jack Benny et m'a accueilli dans son cercle d'écrivains et d'artistes extraordinairement talentueux. Il était mon mentor." Eric Gilliland a joué un rôle important dans l'aide à Reynolds pour "grandir et trouver sa voix". Reynolds a conclu son hommage par une autre anecdote mémorable : "Après notre première rencontre, je lui ai dit que j'avais vomi dans le buisson de roses à l'extérieur de son bureau. Il semblait apprécier cette histoire. Le buisson de roses n'a pas survécu, mais Eric, lui, a tenu encore 27 ans."

