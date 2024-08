- L' acteur a commencé sa peine de prison

Il a résisté pendant longtemps, mais apparemment en vain : "4 Blocks" star Kida Khodr Ramadan (47) a commencé à purger sa peine de prison cette semaine. L'acteur de Berlin s'est rendu et a été placé en détention ouverte depuis lundi (5 août). Le parquet de Berlin a confirmé un rapport correspondant de l'agence de presse dpa à spot on news.

Conduite sans permis

Selon le rapport, Ramadan a tout essayé jusqu'à la fin pour éviter une peine de prison, mais sans succès. Le quadragénaire avait déjà été condamné en 2022 pour plusieurs cas de conduite sans permis, Receiving a ten-month suspended sentence, and again in February 2024 without suspension. Il est dit qu'il a été pris 33 fois en train de conduire sans permis.

Selon le rapport, Ramadan a reçu une convocation pour commencer à purger sa peine au début de l'année, contre laquelle il a lutté avec divers moyens. En juillet, le parquet l'a alors convoqué pour commencer à purger sa peine dans un délai de quatorze jours.

Malgré ses efforts pour faire appel et reporter la peine, Ramadan a finalement été ordonné de purger sa peine par le parquet. Par la suite, le Bureau du Procureur a veillé à ce que Ramadan commence à purger sa peine de prison cette semaine.

Lire aussi: