L' accident d'horreur se termine sur une note élevée pour le détenteur du record du monde

La chute de Lamecha Girma, spécialiste du 3000m steeple, crée un moment de frayeur lors des Jeux Olympiques. Le détenteur du record du monde s'écroule violemment sur la piste et perd connaissance brièvement. On ressent maintenant un optimisme prudent.

Après la lourde chute de Lamecha Girma lors de la finale du 3000m steeple à Paris, la Fédération éthiopienne d'athlétisme a annoncé un bilan provisoire rassurant. Le jeune homme de 23 ans se porte bien et n'a subi ni blessures à la tête ni aux jambes, a confirmé la fédération ce matin. Ils souhaitent "un prompt et complet rétablissement à notre héros". Girma est tombé à environ 200 mètres de l'arrivée, immobile sur la piste.

Le détenteur du record du monde était lancé à pleine vitesse lorsque sa jambe arrière a accroché la dernière haie, le faisant tournoyer dans les airs avant de s'écraser violemment sur la piste. Les officiels se sont précipités pour lui porter secours, gesticulant et faisant des signes. Après plusieurs minutes de soins, il a été évacué du Stade de France en portant une minerve, sous les encouragements du public.

Selon la fédération éthiopienne, Girma a été transféré à l'hôpital où des scanners ont montré l'absence de blessures graves. "Lamecha Girma est sur la voie de la récupération. L'équipe olympique éthiopienne lui a rendu visite à l'hôpital", ont-ils rapporté. Une photo partagée sur Instagram par un employé de World Athletics montre Girma dans son lit d'hôpital - toujours en tenue de course, mais conscient et sans minerve.

Girma était parti favori, visant son premier titre international majeur après trois médailles d'argent aux Championnats du monde. Ses concurrents ont livré une fin de course palpitante. L'or est revenu à Soufiane El Bakkali du Maroc en 8:06.05 minutes, suivi de près par le surprenant américain Kenneth Rooks, qui n'était qu'à 0,36 seconde derrière. Abraham Kibiwot du Kenya a pris la troisième place. Le trio allemand n'a pas réussi à se qualifier en séries.

Malgré le couac notable lors de la finale du 3000m steeple, Lamecha Girma, détenteur du record du monde, continue d'inspirer. Despite being the world record holder, Girma's performance in the race showcased that records are meant to be challenged and improved upon.

