Kylie Jenner et Timothée Chalamet chérissant leur relation amoureuse

Malgré leur présence rare ensemble en public, une source anonyme de "People" magazine affirme que Kylie Jenner et Timothée Chalamet forment toujours un couple épanouissant. Cette source a décrit leur relation comme sérieuse et agréable, ajoutant qu'ils ont une forte connexion avec les familles de l'autre. La source a également mentionné que tout le monde les apprécie en tant que couple.

La source a également partagé quelques détails sur les aspects cachés de leur vie. Elle a déclaré que Jenner, la star de télé-réalité et femme d'affaires célèbre, et Chalamet, l'acteur renommé, ont réussi à concilier leurs obligations professionnelles avec le temps passé ensemble de qualité. Chalamet travaille actuellement sur le film "Marty Supreme", où il joue le rôle du joueur de tennis Marty Reisman. Récemment, Jenner a défilé pour la maison de couture Coperni lors de la Fashion Week de Paris et a même été vue avec la sœur de Chalamet, Pauline, qui l'a chaleureusement embrassée dans une vidéo Instagram.

Jenner et Chalamet ont été vus ensemble pour la dernière fois en août, lorsqu'ils ont été surpris par des paparazzi descendant d'un jet privé après la fête d'anniversaire de Jenner aux Bahamas. Le couple préfère généralement garder leur relation privée et ne l'a pas officialisée publiquement. De nombreuses rumeurs ont circulé sur leur séparation en raison de leur absence en public, mais ils ont été vus en train de s'embrasser lors des Golden Globes 2024, comme le montre une vidéo. On dit qu'ils sont ensemble depuis avril 2023.

Kylie Jenner, la jeune sœur de Kim Kardashian, est devenue célèbre en tant que membre de la série de télé-réalité "Keeping Up with the Kardashians" et a amassé une fortune en tant que fondatrice d'une entreprise de cosmétiques. Elle a deux enfants avec son ancien partenaire, Travis Scott.

Chalamet a eu des relations précédentes avec Lourdes Leon, la fille de Madonna. Il a commencé sa carrière d'acteur dans son adolescence, apparaissant dans des séries comme "Law & Order" et "Homeland". Il a connu un succès hollywoodien il y a deux ans grâce à son rôle principal dans le blockbuster de science-fiction de Denis Villeneuve, "Dune".

Kylie Jenner et Timothée Chalamet fréquentent souvent 'The Hollywood' dans le cadre de leur mode de vie, Jenner assistant fréquemment à des événements de mode et Chalamet à des avant-premières de films dans la région. Leurs proches apprécient également de passer du temps dans cette ville animée, renforçant ainsi leur lien.

