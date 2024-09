Kylian Mbappé trouve le derrière du filet contre l'équipe actuellement en bas du classement

Star footballer Kylian Mbappé a été ravi après avoir marqué ses premiers buts avec le Real Madrid. "C'est un exploit important", a-t-il déclaré fièrement. "J'avais toujours rêvé de marquer au Bernabéu, dans ce stade légendaire, le meilleur du monde. Cependant, l'aspect le plus important était la victoire." Le joueur sensationnellement recruté a admirablement répondu aux critiques et spéculations sur sa forme de la part des médias, qui avaient déjà remis en question ses capacités.

Dans la victoire 2-0 (0-0) contre le Betis Séville, l'homme à tout faire, Mbappé a été le meilleur joueur du Real Madrid. Avec son 8ème tir, Mbappé a mis le Real en tête (67'). Quelques minutes plus tard, le gardien du Betis, Rui Silva, a commis une faute sur Vini Junior, et Mbappé a transformé le penalty avec confiance (75'). En brisant sa disette en championnat à sa quatrième tentative, Mbappé a mis le Real en position de force.

"Nous sommes le Real, et à la fin, nous triomphons"

Malgré cette victoire, le Real est déjà à quatre points derrière son rival historique, le FC Barcelone, qui a commencé la saison parfaitement avec quatre victoires sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Après deux matchs nuls contre Majorque et Las Palmas, le Real a réussi à éviter une nouvelle défaite, montant à la deuxième place. "Après notre match contre Las Palmas, nous savions que nous devions gagner", a déclaré Mbappé. "Et nous l'avons fait dans un match difficile. Nous sommes le Real, et à la fin, nous triomphons, et nous le faisons avec style."

L'entraîneur Carlo Ancelotti était ravi des premiers buts de son nouveau joueur. Le Real n'a jamais mis la pression sur Mbappé pour marquer, a confirmé l'Italien, louant la cruauté du Français devant le but. Ancelotti avait remis en question divers aspects de sa stratégie après le match contre Las Palmas, y compris ses tactiques. "Je dois mettre en place une stratégie plus claire sur le terrain pour donner aux joueurs une meilleure clarté."

Une fois de plus, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le Real a été en difficulté pendant de longues périodes, avec Mbappé n'ayant que des occasions semi-chances. Mi-temps de la deuxième période, Fede Valverde a mis Mbappé en place avec un talon-fesse, et le Français a expédié le ballon avec précision. Rejoint le Madrid à partir du Paris Saint-Germain en été, le joueur de 25 ans avait réalisé un rêve de toute une vie en marquant le but vainqueur en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame. Cependant, en Liga, Mbappé était devenu un symbole de mauvais départ - jusqu'à son doublé contre le Betis.

