Kylian Mbappé : Les médias sociaux doivent s'attaquer au racisme, mais les joueurs doivent aussi agir

Depuis, les appels au changement se sont multipliés de la part des joueurs qui demandent aux entreprises de médias sociaux de prendre le contrôle du vitriol raciste qui sévit sur leurs plateformes.

Une autre voix de premier plan vient de rejoindre le chœur.

"Nous devons commencer par les médias sociaux", a déclaré Kylian Mbappé, superstar du PSG, à Becky Anderson de CNN, lorsqu'on lui a demandé quelles mesures étaient nécessaires pour lutter contre le racisme dans le football.

Le vainqueur de la Coupe du monde française a toutefois ajouté que les joueurs avaient également un rôle à jouer pour sensibiliser les auteurs de ces actes aux préjudices qu'ils infligent au beau jeu.

"Mais même avant les médias sociaux, même nous, les joueurs, nous devons être impliqués [sic], être impliqués [sic]",a-t-il déclaré lors de l'entretien accordé à Dubaï le 27 décembre. "Il faut être actif et aider les gens.

Après que Mbappé a manqué le penalty décisif lors de la défaite de son équipe nationale contre la Suisse à l'Euro 2020, il aurait lui-même fait l'objet d'insultes racistes en ligne.

Lors d'un autre match contre la Hongrie, des supporters ont accueilli le joueur avec des chants de singe, ce qui a incité l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, à enquêter sur cette affaire et sur d'autres cas d'abus tout au long du tournoi.

Les attaques ont été "dures" et ont "blessé" Mbappé, a déclaré le joueur de 23 ans.

"Je donne le meilleur de moi-même pour mon pays. Je donne tout ce que j'ai pour rendre le peuple français heureux, pour rendre tout le monde fier - et avoir ce type de message, vraiment, c'est dur et ça me blesse", a-t-il ajouté.

L'année dernière, un tribunal français a ordonné à Twitter d'expliquer comment il comptait lutter contre les discours haineux sur son site. Le géant des médias sociaux a fait appel de cette décision, alors que six groupes de lutte contre la discrimination affirment que la société basée à San Francisco ne parvient pas à bannir les utilisateurs haineux de sa plateforme.

Les footballeurs de la Premier League anglaise sont régulièrement pris pour cible en ligne après les matchs. En septembre, Romelu Lukaku, joueur de Chelsea, a déclaré à CNN que les PDG des médias sociaux devaient rencontrer les stars du football pour mettre fin aux abus dont les joueurs sont victimes.

Au lendemain de la finale de l'Euro 2020, le gouvernement britannique a demandé aux entreprises technologiques d'améliorer leur réponse à ce problème croissant et de fournir de meilleures données à la police pour l'aider à identifier les coupables.

Certains supporters ont été arrêtés pour avoir publié des commentaires haineux et pourraient bientôt se voir interdire l'accès aux terrains de football pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans.

Cela ne semble pas avoir dissuadé les délinquants en puissance, même dans les stades. Le 28 décembre, Norwich City, club de Premier League, a été contraint de publier une déclaration condamnant "toute forme de discrimination illégale" après avoir pris connaissance de commentaires racistes de la part des deux groupes de supporters lors de son match contre Crystal Palace.

Pour Mbappé, de telles discriminations doivent cesser car "nous sommes dans un monde nouveau".

"Ce n'est pas possible en 2022 d'avoir ce type d'attitude, vraiment", a-t-il ajouté.

Twitter a récemment mis en place de nombreux outils et protocoles dans l'espoir de lutter contre la discrimination sur ses plateformes.

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de Twitter a déclaré : "Nous tenons à réaffirmer que les comportements abusifs et haineux n'ont pas leur place sur notre service.

"Nous continuerons à prendre des mesures rapides à l'encontre de la minorité qui tente de miner la conversation pour la majorité et nous nous engageons à jouer notre rôle pour endiguer ce comportement inacceptable - à la fois en ligne et hors ligne."

L'année dernière, Instagram a lancé un nouvel outil qui filtrerait automatiquement les messages abusifs provenant de comptes que les utilisateurs ne connaissent pas.

Meta a déclaré s'opposer à la discrimination et a déployé un certain nombre de dispositifs de sécurité sur ses plateformes.

Mbappé est arrivé à l'hôtel Jumeirah Al Qasr de Dubaï de bonne humeur, après avoir fêté son 23e anniversaire avec ses coéquipiers à Paris. Acceptant gracieusement un gâteau en forme de son âge numérique et décoré d'une seule bougie, il a ri et plaisanté avec le personnel.

Mais lorsqu'il a été question de la prochaine Coupe du monde de la FIFA, une lueur de détermination est apparue dans son regard. La France est championne du monde en titre après sa victoire 4-2 sur la Croatie lors de l'édition 2018 en Russie.

Lors de la finale la plus prolifique depuis 1966, Mbappé a marqué un but emblématique de l'extérieur de la surface à l'âge de 19 ans.

Malgré la pression qui pèse sur l'équipe, il pense que l'exploit peut être répété quatre ans plus tard.

"Nous sommes prêts à faire quelque chose de grand. Nous pouvons entrer dans l'histoire", a-t-il déclaré. "Nous avons un grand pays avec nous, tout le monde est avec nous.

La Coupe du monde 2022 aura lieu en décembre et les questions relatives à la gestion des problèmes humanitaires par le pays hôte, le Qatar, ne semblent pas près de s'apaiser, notamment en ce qui concerne les lois anti-homosexualité de l'État.

Josh Cavallo, le seul joueur actuellement ouvertement gay en première division masculine, a déclaré en novembre qu'il serait "effrayé" de jouer au Qatar, où l'homosexualité est illégale et passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison.

Nasser Al Khater, directeur général du comité d'organisation du tournoi, a insisté, lors d'un entretien avec CNN le même mois, sur le fait que le Qatar a été traité "de manière injuste et inéquitable" depuis qu'il a obtenu le droit d'accueillir le tournoi, il y a 11 ans.

Mbappé, dont le club, le Paris Saint-Germain, appartient également à la famille régnante du Qatar, a clairement exprimé sa volonté de faire passer le message sur la discrimination lors du tournoi.

"Le football est pour tout le monde. Personne ne peut dire que vous ne pouvez pas jouer au football", a-t-il déclaré. "C'est ça le football : être tous ensemble et partager cette passion.

Inspirer les générations futures

Mbappé espère que le Qatar sera une nouvelle occasion pour lui et ses coéquipiers français d'inspirer leurs concitoyens.

En dehors du terrain, il le fait déjà avec son association Inspired by KM. Celle-ci vise à donner de l'espoir à une nouvelle génération en encourageant les enfants à atteindre leurs objectifs.

"Je voulais faire quelque chose parce que, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais de la chance. Parce que tout le temps, les gens me donnent l'opportunité de passer à l'étape suivante, et je veux leur rendre la pareille", a déclaré Mbappé.

Les enfants participants recevront le soutien de l'organisation caritative jusqu'à ce qu'ils commencent à travailler et seront encouragés à transmettre les informations qu'ils auront apprises à leurs camarades.

Mbappé a travaillé avec des illustrateurs pour créer une série de romans graphiques et de vidéos YouTube destinés à raconter aux enfants l'ascension de l'attaquant et la façon dont ils peuvent en faire autant.

"Quand j'étais jeune, j'avais un rêve et j'ai tout fait pour l'avoir, mais les gens m'ont aidé. Et c'est ce que je veux, aider ces enfants à réaliser leur rêve", a-t-il ajouté.

À 23 ans, Mbappé a déjà atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés dans sa jeunesse. Il a fait ses débuts en équipe nationale à 18 ans et, à 19 ans, il est devenu le premier adolescent depuis la légende brésilienne Pelé à marquer un but en finale de la Coupe du monde.

Il a remporté quatre titres de champion de France avec Monaco et le PSG, qu'il a quitté pour le PSG pour environ 200 millions de dollars en 2018.

Il ne lui reste peut-être plus que la Ligue des champions à gagner.

Le PSG a atteint la finale de la plus grande compétition européenne pour la première fois en 2020, mais a été battu par le Bayern Munich 1-0 à Lisbonne. La saison dernière, l'équipe parisienne a été battue 4-1 sur l'ensemble des deux matches par Manchester City en demi-finale.

Cette année, le PSG affronte le Real Madrid, 13 fois vainqueur de l'UCL, dans un choc européen alléchant.

"Nous devons être prêts. C'est le moment", a déclaré Mbappé. "C'est la partie la plus importante de la saison. Bien sûr, nous voulons passer à la vitesse supérieure. Cela fait deux ans que nous n'avons pas fait de finale ou de demi-finale, mais maintenant, nous voulons gagner.

Il a eu une vie remarquable et, quoi qu'il arrive au Qatar, il sait que les fans du monde entier l'admirent et il a un message clair pour eux.

"Suivez votre rêve", a-t-il déclaré. "Il y aura des étapes et des moments difficiles, mais il faut croire en soi.

