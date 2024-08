Kylian Mbappé insiste pour recevoir une compensation de 55 millions d'euros de son ancienne équipe, le PSG.

Depuis son départ de Paris Saint-Germain il y a environ deux mois, il semble que le footballeur français Kylian Mbappé soit impliqué dans un différend juridique avec son ancien club. Selon les informations du journal français "Le Monde", ce litige porte sur une dette de près de 55 millions d'euros. L'équipe de Mbappé aurait apparemment soulevé cette question auprès de la commission juridique de la Ligue de football professionnel et de l'UEFA.

Le montant en question comprendrait des salaires impayés pour les mois d'avril, mai et juin, le reste d'une prime liée à son précédent contrat et une "prime morale" pour la phase finale de son contrat. Selon les informations, l'entourage de Mbappé aurait tenté de rappeler ces paiements en suspens au club en milieu de juin, mais sans succès.

Mbappé a quitté le PSG après sept ans pour rejoindre les champions de la Ligue des champions, le Real Madrid, en tant que joueur libre cet été. Il y a eu un conflit entre les deux parties lorsque Mbappé a annoncé qu'il ne renouvellerait pas son contrat, ce qui a entraîné son exclusion temporaire des séances d'entraînement de l'équipe.

Avant de rejoindre le PSG pour un transfert record de 160 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco, Mbappé avait remporté six titres de champion et quatre trophées domestiques avec les géants français. Malgré ces réalisations, la victoire tant attendue en Ligue des champions lui a toujours échappé. Le premier match de Mbappé avec le Real Madrid ce week-end n'a pas été très convaincant, avec un match nul 1-1 contre RCD Mallorca. Malgré leur statut de "nouveaux Galactiques", les champions de la Liga n'ont toujours pas remporté leur premier match de championnat cette saison.

