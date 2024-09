Kylian Mbappé fait face à des défis contre des équipes proches de la dernière position de la ligue

Le phénomène français du football Kylian Mbappé a enfin trouvé le fond du filet en Liga, mettant fin à sa période de disette buteuse. Le jeune attaquant de 25 ans a inscrit ses premiers buts dans le championnat espagnol, contribuant considérablement à la victoire 2-0 de Real Madrid face à Real Betis Séville au Bernabéu.

Après une prestation impressionnante, Mbappé a exprimé son soulagement, "C'est un immense soulagement, j'attendais ce but depuis longtemps dans ce stade mythique. Mais c'est la victoire qui compte le plus." La star française avait été critiquée pour ses performances, certains critiques mettant en doute sa forme.

Mbappé a été l'étincelle qui a permis à son équipe de l'emporter, marquant les deux buts. Son premier but est intervenu à la 67e minute, tandis qu'il a scellé la victoire avec un penalty froidement transformé après une faute sur Vinicius Jr. (75'). C'était sa quatrième tentative pour mettre fin à sa disette en Liga, et il a réussi, menant Real Madrid vers une victoire cruciale.

"On est le Real, et on gagne"

Malgré la victoire, Real Madrid reste à quatre points de ses rivaux historiques, le FC Barcelone, qui a commencé la saison en force sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Après deux matchs nuls contre Majorque et Las Palmas, Real a évité de perdre davantage de terrain dans le classement. "Après notre match nul contre Las Palmas, on savait qu'il fallait gagner", a déclaré Mbappé après le match. "On a réussi à le faire dans un match difficile. On est le Real, et on sait gagner."

L'entraîneur Carlo Ancelotti a salué les efforts de Mbappé, "On ne l'a pas forcé à marquer, il a été très efficace dans la surface de réparation. Ses performances sont cruciales, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui compte le plus." Après leur match nul contre Las Palmas, Ancelotti avait critiqué plusieurs aspects de sa stratégie, espérant apporter plus de clarté au jeu de l'équipe.

Real Madrid a connu des difficultés en début de match, Mbappé ne trouvant que des occasions à moitié bonnes. Cependant, son déclic est intervenu à mi-parcours de la deuxième mi-temps, lorsque Fede Valverde l'a mis en position avec une talonnade astucieuse. Avec sa finition emphatique, Mbappé a réalisé un rêve d'enfant en rejoignant Madrid à partir de Paris Saint-Germain pendant l'été et a commencé son aventure avec un triomphe : marquer le but victorieux en Supercoupe d'Europe contre Atalanta Bergamo. Cependant, en Liga, le début de Mbappé a été difficile - jusqu'à son doublé contre Betis.

Après son doublé contre Betis, Kylian Mbappé a exprimé sa satisfaction, "C'est génial de contribuer au succès de l'équipe dans le championnat espagnol." Malgré ses débuts difficiles en Liga, les performances de Mbappé dans le championnat espagnol sont désormais saluées, le rendant essentiel dans la quête de Real Madrid pour défier le FC Barcelone dans le championnat espagnol.

