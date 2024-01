Kylian Mbappé, en fin de contrat, indécis sur son avenir

Mbappé a déclaré l'année dernière qu'il ne renouvellerait pas son contrat au PSG, qui expire à la fin de la saison 2023-24, date à laquelle il pourrait quitter Paris gratuitement.

Le capitaine de l'équipe de France, qui a longtemps été lié à un transfert au Real Madrid, est désormais libre de signer un pré-contrat avec un nouveau club.

Il est très motivé pour cette année, c'est très important", a déclaré le capitaine de l'équipe de France à l'AFP. C'est très important", a déclaré Mbappé aux journalistes après la victoire 2-0 du PSG sur Toulouse en finale de la Supercoupe de France mercredi.

"Comme je l'ai dit, on a des titres à aller chercher et on en a déjà gagné un, donc c'est déjà fait. Après, non, je n'ai pas encore pris ma décision.

"Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président (Nasser Al-Khelaifi) cet été, peu importe ce que je déciderai.

"Nous avons réussi à protéger toutes les parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Nous dirons donc que c'est secondaire".

En septembre, des médias ont rapporté que Mbappé avait accepté de renoncer à des primes de fidélité pouvant atteindre 100 millions d'euros (109,45 millions de dollars) s'il quittait le PSG dans le cadre d'un transfert libre.

En 2022, Mbappé a attendu le mois de mai pour annoncer une prolongation de contrat au PSG, quelques semaines avant l'ouverture de la fenêtre de transfert. Le joueur de 25 ans a déclaré qu'il pourrait ne pas attendre aussi longtemps cette fois-ci.

"Je pense que c'était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas avant le mois de mai", a-t-il ajouté. "Si je sais ce que je veux faire, pourquoi faire traîner les choses ? Cela n'a aucun sens."

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com