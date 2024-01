Kurt Zouma, star de West Ham, exprime de "grands remords" pour avoir donné un coup de pied à un chat

Il a ensuite été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général par la Thames Magistrates Court en juin, après avoir plaidé coupable de l'infraction, a rapporté PA Media à l'époque.

"Il est évident que j'ai fait quelque chose de très mal et je m'excuse encore une fois pour ce que j'ai fait", a-t-il déclaré lors de l'entretien avec West Ham. "Je sais que c'était très dur pour les gens de regarder et de voir cela et je suis évidemment très, très désolé. J'ai beaucoup de remords".

L'association britannique de protection des animaux, la RSPCA, a ouvert une enquête sur le joueur international français après qu'une vidéo de l'incident, filmée par son jeune frère Yoan, a fait surface en ligne en février, le montrant en train de lancer des chaussures sur son chat domestique, de le gifler, de le poursuivre dans la pièce et de lui donner des coups de pied sur le sol dans ce qui semblait être une résidence privée.

Lors de la condamnation prononcée par la Thames Magistrates' Court, Zouma s'est également vu interdire de posséder un chat pendant cinq ans et a été condamné à payer des amendes de près de 9 000 livres sterling (11 214 dollars).

Yoan a été condamné à effectuer 140 heures de travaux d'intérêt général après avoir plaidé coupable d'avoir aidé, encouragé, conseillé ou incité son frère aîné à commettre une infraction à la loi de 2006 sur la protection des animaux (Animal Welfare Act 2006).

La RSPCA a saisi deux chats appartenant à Zouma peu après l'incident et les a confiés à ses soins depuis février.

"J'en ai tiré des leçons, c'est la chose la plus importante, je dirais", a ajouté M. Zouma. "Il est évident que j'ai reçu le soutien de nombreuses personnes autour de moi qui m'ont aidé à rester concentré sur le football et j'essaie de rester heureux.

West Ham a infligé au défenseur international français l'amende la plus élevée possible à la suite de ses actions dans la vidéo et a fait don de l'argent à des associations de protection des animaux. l

"Le club a été incroyable avec moi, le soutien que j'ai reçu de mes coéquipiers, du personnel et de tout le monde au club, et même des supporters, a été irréel", a déclaré Zouma. "Ils m'ont aidé à rester concentré sur le jeu, à essayer de faire de mon mieux sur le terrain tout le temps et, évidemment, je ne les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait. Ce club est comme ma famille.

