En lien avec les opérations actuelles à Kyiv, deux offensives allemandes de la Seconde Guerre mondiale sont souvent mentionnées dans l'Ouest. La bataille de Kursk en 1943, également connue sous le nom d'opération Zitadelle, et l'offensive des Ardennes en 1944. Les Américains appellent cette dernière "bataille du saillant".

Ces mentions dans l'Ouest sont déconcertantes car la Wehrmacht allemande n'a réussi ni dans l'une ni dans l'autre bataille et a subi des défaites catastrophiques. Quelque chose que les experts occidentaux ne souhaiteraient pas pour Kyiv. Mais outre cela : quelle est la signification de ces batailles passées ? Et où pourrait-il y avoir des parallèles ?

La dernière grande offensive allemande dans l'Est

L'"opération Zitadelle" peut être rapidement répondue. À part le nom distinctif de la ville "Kursk", il n'y a pas de similitudes. L'offensive allemande en 1943 visait à coupé le saillant du front soviétique à Orel et Kursk avec deux mouvements d'attaque du sud et du nord, et à encercler les troupes soviétiques stationnées là.

Un tel objectif ambitieux n'est pas apparent dans l'offensive actuelle. Les Ukrainiens ont réussi à surprendre les Russes et à pénétrer dans la région frontalière faiblement fortifiée. Contrairement à "Kursk 1943", les Soviétiques connaissaient les plans allemands, ont reconnu les concentrations de troupes et, grâce à l'espionnage, ont obtenu des connaissances détaillées sur les mouvements d'attaque prévus. Les retards du côté allemand ont permis aux Soviétiques de construire de nouvelles lignes de défense profondément enfouies, précédemment inconnues. À cet égard, les fortifications dans le Donbass sont similaires à celles de l'époque.

Les Allemands ont rencontré un adversaire bien préparé qui leur a résisté dès le début. Contrairement aux Russes lorsque les Ukrainiens ont traversé la frontière. L'avancée allemande en 1943 était lente et coûteuse. Au nord, les Allemands n'ont pas pu percer les défenses et ont dû abandonner le combat. Au sud, les unités blindées SS ont atteint la dernière ligne de défense russe. Jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés dans la bataille de Prokhorovka.

Cette bataille est considérée comme la plus grande bataille de chars de l'histoire. Un affrontement des titans, alors que la 5e Armée de tanks de la Garde rencontrait le 1er Corps blindé SS. Le cours exact est contesté et probablement moins héroïque que la historiographie soviétique le suggère. Mais après la bataille, Hitler a annulé l'offensive. Ainsi, seul le nom de Kursk est partagé avec les combats d'aujourd'hui.

Offensive pour renverser la tendance

En ce qui concerne la bataille des Ardennes (1944), il y a plus de similitudes. Il convient cependant de noter que les Allemands ont perdu la bataille, ce qui n'est pas de bon augure pour l'Ukraine. Mais nonetheless : la bataille des Ardennes était la tentative de Hitler de renverser le cours de la guerre à la fin de 1944. Le dictateur a réalisé que la seule défense contre l'avancée de l'Armée rouge dans l'est et des Alliés dans l'ouest ne ferait que retarder la défaite. Pour améliorer sa position de négociation, le Reich devait regagner l'initiative et passer à l'offensive. Les impénétrables Ardennes ont été choisies comme cadre.

Cette situation est en effet similaire à la guerre en Ukraine. Kyiv a besoin urgent de troupes pour stabiliser le front dans le Donbass. Mais il n'y a pas de réelle perspective de succès là-bas. Au mieux, les Ukrainiens pourraient ralentir l'avancée russe, mais cela exposerait leurs troupes à une guerre d'usure interminable que la petite Ukraine ne peut pas soutenir indéfiniment contre la Russie.

Un succès opérationnel décisif était seulement possible ailleurs. À Kursk, les Russes étaient complètement surpris, tout comme les GI's dans les forêts des Ardennes. Les recrues étaient envoyées sur le front à l'époque pour au moins tirer une balle réelle avant que les Allemands ne se rendent.

Le fait que l'Allemagne puisse vaincre les Alliés occidentaux d'un seul coup n'était probablement pas même cru par Hitler lui-même. Son plan était de capturer le port vital de Maastricht, d'infliger de lourdes pertes aux Alliés, de faire vaciller leur confiance en la victoire, et de conclure ensuite quelque armistice dans l'Ouest, permettant à l'Allemagne de stopper les Soviétiques.

Meilleure position de négociation

Les ambitions du gouvernement de Kyiv sont surely not as far-fetched or illusory. Yet, the goals are similar. Explicitly, the horrors of war are to be brought to Russia to shake the population's trust in the Putin regime. At least, it is speculated that the Ukraine, as an operational target, aims to capture the Kursk nuclear power plant to later use the captured territory and nuclear facility as a bargaining chip in future negotiations.

But that's where the parallels end. The Kursk region differs from the Ardennes in 1944. The hilly, forested region was then crisscrossed by few roads, and even fewer bridges could support the heavy German tanks. Due to the forests and the hills, mechanized troops couldn't move freely across the countryside. The Americans just had to block the crucial roads, and the German advance was stalled. In the Kursk region, however, the Ukrainians can bypass the Russian defensive lines and penetrate deeper into the country. And that could be the key to success.

