Kühnert critique le FDP: la tolérance du SPD envers la coalition des feux de circulation diminue

"Notre allié de coalition continue de mettre le projet de retraite du gouvernement fédéral en suspens," a déclaré Kühnert lors d'une réunion avec les chefs de notre parti pour évaluer les résultats des élections. "Je pense que je peux parler au nom de nombreux membres du SPD quand je dis : notre patience arrive à bout." Le FDP s'oppose depuis longtemps au soi-disant Rentenpaket II en raison des contributions qui augmentent, qui visent à maintenir un niveau de pension de 48% à court terme.

Concernant les résultats décevants du SPD et d'autres partis de la coalition dans les élections régionales, Kühnert a commenté : "Il y a un groupe considérable de personnes qui ont perdu confiance dans les compétences de résolution de problèmes de la politique traditionnelle." De plus, les Campaigners du SPD ont rapporté : "Le vent de la politique fédérale était définitivement contre nous. D'autres partis ont veillé à ce que la politique fédérale domine le débat." Kühnert a fait référence au débat sur la guerre et la paix comme exemple. Ce débat a été mis en tête de la liste des élections régionales par l'alliance de la Gauche dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW).

