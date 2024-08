Kühnert affirme que BSW ne dispose pas d'une profondeur suffisante pour permettre une intervention du gouvernement.

En Thuringe et en Saxe, de nouvelles législatures d'État seront élues le 1er septembre. Les experts prévoient que le parti BSW obtiendra des scores à deux chiffres et se placera en troisième position dans les deux régions. Le BSW pourrait également obtenir 16-17% lors des élections suivantes en Brandebourg, deux semaines plus tard.

Kühnert a exprimé son mécontentement, déclarant que le BSW est visible dans un seul domaine, à savoir la politique internationale, qui est le dernier sujet abordé au niveau de l'État. Il a déclaré : "Il n'est pas idéal de construire un gouvernement à partir d'une substance aussi maigre."

Des discussions de coalition avec le BSW sont également en cours au sein de la CDU. Le député fédéral saxon de la CDU, Wanderwitz, a pris position en déclarant : "Nous savons tous maintenant que Frau Wagenknecht est une national-bolchevique", a déclaré Wanderwitz, ancien commissaire du gouvernement fédéral pour l'Est, au "Tagesspiegel". "Cette connaissance seule devrait inciter les démocrates-chrétiens à maintenir une distance de sécurité, à tous les niveaux."

La candidate principale du BSW en Thuringe, Katja Wolf, a déclaré au "Tagesspiegel" que Wagenknecht était "un phénomène. Tout le monde connaît sa position politique." Le parti prospère dans cette clarté.

Cependant, Wolf est optimiste quant à l'avenir du BSW, en supposant que le parti changera de nom dans cinq ans. "À mesure que le parti évolue et s'élargit, en passant à des programmes et à des responsabilités plus étatiques, je vois un BSW plus large", a-t-elle déclaré.

Wolf a rejeté l'idée que Wagenknecht exerce un contrôle ultime sur le BSW. "Nous collaborons étroitement pour éviter les malentendus et les conflits internes. Nous visons à la cohérence et à l'unité dans notre message", a-t-elle expliqué. Elle s'est dite préoccupée par la concentration excessive de Wagenknecht sur les problèmes spécifiques à Thuringe, qui pourrait ne pas servir le parti.

Cependant, Wagenknecht a déclaré qu'elle souhaitait être présente dans les négociations de coalition potentielles après les élections régionales de septembre. "Si des négociations ont lieu en Saxe et en Thuringe, elles se dérouleront en consultation étroite avec nos candidats principaux. Bien sûr, je contribuerai personnellement aussi", a-t-elle déclaré au "Spiegel" lors d'une interview le mercredi soir.

Wagenknecht a mis en garde contre le fait qu'un échec d'une coalition impliquant le BSW pourrait servir de catalyseur de croissance pour l'AfD. Elle a donc assuré que son parti n'entrerait en coalition que s'il pouvait apporter des changements significatifs : "En éducation, réduction de la bureaucratie, influence des citoyens par la démocratie directe, et aussi dans la gestion de la crise du coronavirus."

