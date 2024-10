Kubicki résout les différends avec le chef du FDP Baum

Ancien ministre de l'Intérieur du FDP Baum critique constamment et violemment le vice-président de son parti Kubicki, qui en a assez de ces attaques. Dans une lettre, il répond fermement à Baum, membre du parti de longue date.

Le vice-président du FDP Wolfgang Kubicki a répliqué aux critiques incessantes de l'ancien ministre de l'Intérieur fédéral du FDP Gerhart Baum. "Je me suis décidé à ne plus me taire en public face à une telle insolence, si vous continuez dans cette voie", écrit Kubicki dans une lettre ouverte à Baum, publiée dans le "Tagesspiegel". Il qualifie ces propos d'"incohérents".

Kubicki cite spécifiquement les allégations de Baum, 91 ans, qui critique la position de Kubicki sur les restrictions du gouvernement fédéral liées à la COVID-19. Dans un article du "Handelsblatt" au début de 2022, Baum l'avait accusé de démagogie. Kubicki qualifie cela de "hardi et déloyal". Il affirme n'avoir jamais minimisé la menace de la pandémie.

Récemment, sur la chaîne "Phoenix", Baum a commenté Kubicki en disant : "Il fait des histoires maintenant." Kubicki répond dans sa lettre : "Bien que je puisse parfois partager ce sentiment, je n'utiliserais pas une chaîne de télévision pour créer une atmosphère négative envers un collègue de parti (qui, incidentellement, a été élu vice-président par le congrès fédéral du parti depuis 2013). Les disputes qui sont ainsi rendues publiques sentent toujours la lutte pour le pouvoir."

En même temps, Kubicki reconnaît les "réalisations remarquables de Baum en matière de protection des droits fondamentaux dans la République fédérale", mais il termine sa lettre sur un ton combatif. "J'ai été candidat principal de mon parti régional sept fois et j'ai réussi à chaque fois, même dans les conditions les plus difficiles, comme en 2012", écrit Kubicki en référence au Schleswig-Holstein. "Je n'ai pas besoin de conseils publics de la part de quelqu'un qui n'a jamais remporté d'élection régionale ou fédérale en tant que candidat principal et qui utilise maintenant principalement sa présence publique pour se distancer du parti et de ses représentants élus." Et il ajoute : "Si vous voulez engager un duel public avec moi, je suis prêt."

