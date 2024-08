Kubicki appelle à des "conséquences personnelles" de la part de Lauterbach

Le ministère de la Santé a-t-il exercé des pressions sur l'Institut Robert Koch pendant la crise du coronavirus ? C'est ce que reproche le député FDP Wolfgang Kubicki au ministre de la Santé Karl Lauterbach, en l'accusant également d'avoir une "attitude irresponsable envers la vérité". Kubicki a également formulé plusieurs demandes.

Suite à la publication de documents non expurgés concernant les réunions du personnel de crise du coronavirus à l'Institut Robert Koch (RKI), le député FDP et vice-président du Bundestag Wolfgang Kubicki a réclamé des conséquences personnelles pour le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach. Dans un long texte sur son site web, Kubicki se positionne sur les fameuses "RKI files". Il les a examinées, en particulier pour la période de janvier 2021 à mars 2022. À la lumière de ces documents, Kubicki accuse le ministre de la Santé SPD de mensonges.

Les documents n'ont pas encore été publiés par le RKI lui-même. Un groupe autour d'un journaliste, qui compte parmi les critiques de la politique corona du gouvernement fédéral, aurait prétendument reçu les documents d'une source de l'institut, les aurait mis en ligne sur Internet et les aurait également présentés lors d'une conférence de presse. Le RKI a déclaré qu'il n'avait ni vérifié ni validé les ensembles de données. L'institut prévoit de publier ses procès-verbaux à une date non précisée, selon les déclarations de Lauterbach.

Les documents montrent ce que le personnel de crise a discuté lors de ses réunions régulières pendant la crise du coronavirus : les chiffres d'infection actuels, la situation internationale, les vaccinations, les tests, les études ou les mesures de containment.

Kubicki voit une influence politique sur le RKI

Selon Kubicki, les documents publiés montrent une influence politique du ministère fédéral de la Santé (BMG) sur la stratégie du RKI, par exemple en ce qui concerne l'évaluation du risque corona. Le RKI a maintenu artificiellement la pression pandémique publique élevée sur demande du BMG, écrit le politique FDP, et lie cela à l'obligation de vaccination contre le coronavirus prévue, qui n'a finalement pas trouvé de majorité au Bundestag en 2022.

Dans sa lettre, Kubicki confronte le ministre de la Santé avec sa déclaration de mars, selon laquelle le RKI aurait travaillé indépendamment des instructions politiques. "Karl Lauterbach a causé de graves dommages à la réputation du gouvernement fédéral par son attitude irresponsable envers la vérité et a semé le doute sur l'intégrité de l'action de l'État. Il doit en tirer des conséquences personnelles." Kubicki ne mentionne pas le mot "démission".

Ce n'est pas la première attaque de Kubicki contre Lauterbach

Ce n'est pas la première fois qu'il suggère une telle mesure à Lauterbach en rapport avec le coronavirus. Au début de 2023, il y a eu un différend au sein de la coalition du trafic d luce concernant la politique pandémique du ministre de la Santé. "Une démission honorable ne serait pas préjudiciable à Karl Lauterbach", a écrit Kubicki à l'époque sur Facebook. Il a vivement critiqué la politique corona des dernières années, qu'il a dit avoir échoué en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Les enfants ont vu leurs chances de vie réduites par une peur intentionnelle, et les personnes âgées ont été traitées de manière inhumaine dans les maisons de retraite. Dans sa contribution actuelle, le député FDP demande que les différentes dimensions de la pandémie de coronavirus soient urgemment élaborées au Parlement "pour éviter les erreurs futures et guérir les blessures sociales". Il lie une éventuelle future participation du FDP à une autre coalition du trafic d luce avec le SPD et les Verts à cette condition.

