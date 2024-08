Kubicki affirme que le FDP n'est pas limité par le pouvoir discrétionnaire de la coalition en ce qui concerne le durcissement des politiques d'asile.

Il est louable que le Chancelier ait pris l'initiative d'organiser des discussions avec Friedrich Merz sur la politique migratoire, montrant ainsi une forte orientation vers l'action plutôt que de se cantonner aux contraintes de la coalition, a déclaré Kubicki à l'AFP. Cela signifie que non seulement le SPD, mais aussi le FDP, pourraient discuter de solutions viables en matière de migration et d'intégration avec l'Union.

Selon Kubicki, le FDP dispose de plusieurs propositions uniques que l'Union pourrait potentiellement adopter. Si nous engageons un dialogue multipartite et parvenons à obtenir une majorité démocratique au Bundestag, nous devons saisir cette opportunité, a-t-il déclaré.

Conformément à l'accord de coalition, les partenaires de coalition ont convenu de voter ensemble aux élections du Bundestag - pas avec des majorités fluctuantes. Cette «discipline de coalition» était également présente dans les précédents gouvernements fédéraux.

Christoph Meyer, vice-président du groupe parlementaire FDP, partage également cet avis sur la collaboration avec l'Union. Malheureusement, comme Meyer l'a déclaré à l'AFP, peu de progrès ont été réalisés pour renforcer la politique d'asile et réformer la politique migratoire européenne avec le SPD et les Verts. Pour résoudre les problèmes, le FDP est prêt à fournir des conseils au sein de la coalition et en collaboration avec les États.

Selon Meyer, obtenir une large majorité au Bundestag et au Bundesrat est crucial pour s'assurer que les changements en matière de politique d'asile et de migration peuvent être mis en œuvre rapidement et sans obstruction. Le FDP prône depuis longtemps une politique d'asile plus stricte et s'oppose à l'immigration illégale au sein de la coalition.

Le mardi matin, le Chancelier Olaf Scholz (SPD) a reçu Friedrich Merz, président du groupe parlementaire de l'Union et président de la CDU, à la Chancellerie. Merz a proposé une coopération pour renforcer la politique migratoire. Merz a mentionné qu'il entend proposer des changements législatifs impliquant plusieurs factions lors de la séance d'ouverture du Parlement le 9 septembre, et il compte sur une approche conjointe avec les factions de la coalition disposées à coopérer.

