Ksenia Efremova : la jeune prodige russe du tennis, âgée de 12 ans, a un "potentiel incroyable", selon Patrick Mouratoglou

Un après-midi, alors que son frère aîné s'entraînait sur le court de tennis, Efremova a pris l'une de ses raquettes - comme elle le faisait souvent - et a commencé à frapper un panier de balles.

"Elle a commencé à se lancer les balles à elle-même", raconte Julia Efremova, ancienne joueuse de tennis professionnelle, à CNN.

"Je l'ai regardée et j'ai été stupéfaite parce que toutes les balles volaient au-dessus du filet et qu'elle faisait les mouvements à la perfection. Je me suis dit que c'était le moment de travailler avec elle, parce qu'elle avait une telle passion et qu'elle en avait envie.

"Ce n'était pas vraiment mon choix. Elle a commencé sa carrière comme ça".

Aujourd'hui âgée de 12 ans, Efremova est largement considérée comme l'un des jeunes talents les plus brillants du tennis et est déjà devenue une sorte de star, amassant plus de 35 000 followers sur Instagram et décrochant des contrats de sponsoring avec Nike et Yonex.

Elle s'entraîne actuellement à la prestigieuse Mouratoglou Tennis Academy en France, fondée en 1996 par Patrick Mouratoglou, l'actuel entraîneur de Serena Williams.

L'académie organise des semaines de sélection tout au long de l'année, au cours desquelles de jeunes stars potentielles viennent du monde entier pour montrer leurs talents et tenter de gagner une place.

"Ils viennent pour être testés sur le plan physique, sur le plan du tennis, bien sûr, mais aussi sur le plan mental", explique Mouratoglou. "Nous les voyons s'entraîner. Nous les voyons aussi en compétition et ensuite nous prenons la décision de les aider ou non.

"Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais nous faisons de notre mieux pour aider ceux dont nous pensons qu'ils ont le meilleur potentiel et notre rôle est, bien sûr, de trouver un moyen de les aider à développer leur potentiel et à donner le meilleur d'eux-mêmes à l'avenir pour y parvenir.

Un athlète incroyable

Chaque joueur accepté dans l'académie a accès à un entraîneur, à un préparateur physique et à une équipe médicale, ce qui lui permet de bénéficier d'un système de soutien d'élite dès l'âge de neuf ans.

Ils reçoivent également des comptes rendus détaillés des tournois et des matches de compétition. Mouratoglou estime que "le stress de la compétition" est le meilleur moyen de voir quels aspects de leur jeu ont le plus besoin d'être développés.

Coco Gauff et Stefanos Tsitsipas font partie des étoiles montantes actuelles qui ont passé une grande partie de leurs années de formation dans la prestigieuse académie.

Efremova avait neuf ans lorsqu'elle est arrivée de Russie avec sa mère, qui est également son entraîneur, et Mouratoglou a immédiatement vu que son potentiel était "énorme".

"Ksenia a un potentiel incroyable, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut", déclare-t-il. "C'est une athlète incroyable. Je veux dire, si vous regardez ses médias sociaux, vous la verrez. Elle peut faire le grand écart, elle peut danser, elle peut faire toutes sortes de choses en dehors du tennis.

"Elle se déplace très bien. Elle sera probablement grande parce que sa mère est très grande. Ses coups sont incroyables. Sa technique est extrêmement propre. Elle peut prendre la balle très tôt. Elle est agressive. C'est une très bonne compétitrice. Si vous considérez l'ensemble, c'est formidable".

Julia pense que le fait que sa fille pratique plusieurs sports a largement contribué à faire d'elle une athlète aussi complète à un si jeune âge.

Non seulement cela lui a permis d'acquérir une série de compétences physiques transférables - telles que l'endurance et la flexibilité - qui l'ont améliorée en tant que joueuse de tennis, mais Julia affirme également que cela a été crucial pour s'assurer qu'Efremova ne se lasse pas de jouer trop de tennis trop tôt.

En fait, Julia explique que le principal sport pratiqué par sa fille dans son enfance était la gymnastique, et qu'elle s'entraînait souvent trois heures par jour, alors qu'elle ne consacrait qu'une heure au tennis.

"Je veux aider les parents du monde entier qui rêvent de faire de leurs enfants des joueurs de tennis professionnels, car lorsqu'ils sont petits, à cet âge, et qu'ils ont cette flamme dans les yeux, vous ne pouvez pas la tuer avec des heures de travail sur le court de tennis", explique-t-elle.

"Par exemple, Ksenia ne jouait au tennis que trois fois par semaine lorsqu'elle était petite et je ne l'ai pas forcée. Je l'ai forcée par d'autres moyens : elle prenait des cours de danse, de natation, d'anglais et de break dance. Elle était partout.

Je veux devenir une légende

Peu d'enfants connaîtront le genre de pression et d'attentes auxquelles Efremova a déjà dû faire face pendant des années, mais Mouratoglou estime que sa situation est comparable à celle de Gauff lorsqu'elle gravissait les échelons.

L'échec est un élément important du processus d'apprentissage de la gestion de cette pression, explique Mouratoglou, "parce qu'échouer, c'est comprendre".

À l'académie, il explique que les enfants apprennent à exprimer la pression et la nervosité qu'ils ressentent avant un match au cours duquel ils ont été affectés.

"Je veux dire que l'échec n'est pas une bonne chose", dit-il. "Bien sûr, notre travail consiste à les faire réussir, mais nous savons que sur le chemin de la réussite, il y aura aussi des échecs - et il faut qu'il y en ait. Ce qui est important, c'est que ces échecs servent toujours à apprendre et à s'améliorer.

"Ainsi, lorsqu'ils échouent à cause de la pression, ils doivent savoir exactement comment ils se sentaient avant le match. Ils doivent se rendre compte qu'ils ont subi ce jour-là une pression supplémentaire qu'ils n'ont pas été en mesure de gérer, et cela doit être un retour d'information constant.

"Ils sauront que la prochaine fois qu'ils ressentiront cette pression supplémentaire, ils devront l'expliquer. Ils doivent dire à l'entraîneur : 'Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ressens cette pression aujourd'hui. Je me sens nerveux. Premièrement, ils doivent le reconnaître. Ensuite, ils doivent l'exprimer et, lorsqu'ils le font, nous pouvons les aider à travailler sur ce point.

Naturellement, certains enfants seront plus à même de gérer la pression et la nervosité que d'autres. Mouratoglou affirme qu'Efremova est encore en phase d'apprentissage, mais qu'elle a déjà fait des progrès remarquables au cours de son séjour à l'académie.

Si la pression vient en grande partie des attentes de "tout le monde dans l'industrie du tennis", Mouratoglou explique que les normes incroyablement élevées qu'Efremova s'impose à elle-même signifient qu'elle se met plus de pression que n'importe qui d'autre.

"Elle s'attend toujours à gagner", dit-il. "Pour elle, il n'y a pas d'autre choix que de gagner des trophées.

Julia Efremova dit qu'elle voit cette détermination chez sa fille tous les jours à l'entraînement et qu'elle croit "du fond du cœur" qu'un jour "elle sera la meilleure" joueuse de tennis du monde.

"Je connais sa personnalité. Je sais qui elle est. Je sais à quel point elle travaille dur. Je sais à quel point elle le veut. Je sais ce qu'elle croit", dit-elle.

"Tout d'abord, elle croit en elle. Elle n'a aucun doute dans son esprit. Elle n'a aucun doute dans son cœur sur le fait qu'elle le veut. Alors, du fond de mon cœur, je sais qu'elle sera la meilleure.

Parfois, lorsque je m'énerve et que je n'aime pas quelque chose pendant les entraînements, je lui demande : "Qu'attends-tu du tennis ? Et elle me répond : 'Je veux devenir une légende'. Pour elle, il ne suffit pas de devenir numéro un mondial.

Surmonter la tragédie

Il n'y a peut-être pas de meilleur témoignage du remarquable sang-froid d'Efremova que sa dernière victoire dans un tournoi, le Tennis Europe Junior en Suède.

Son père, l'ancien joueur amateur Alexey Efremov, luttait contre un lymphome depuis plus de deux ans. Pendant le tournoi, la mère d'Efremova a appris que son mari allait bientôt perdre son combat.

Julia explique qu'elle a dû prendre la difficile décision de l'annoncer à Efremova pendant le tournoi ou d'attendre qu'il soit terminé.

"C'était très dur, mais Ksenia était dans le tournoi et je devais le lui dire", dit-elle. "Bien sûr, elle pleurait. Elle était choquée. Elle m'a demandé : "Tu peux peut-être le réveiller".

J'ai répondu : "Non, Ksenia. C'est impossible, il est déjà dans le ciel'. Je lui ai demandé si elle voulait arrêter. Peut-être que nous arrêterions le tournoi et qu'elle reviendrait.

Elle a répondu : "Non, je vais jouer ce tournoi jusqu'à la fin".

La finale a eu lieu le vendredi 3 décembre, six jours seulement après le décès d'Alexey. Efremova a remporté la finale et a dédié le titre à son père.

"En mémoire de mon père, qui est décédé pendant ce tournoi en Suède", a écrit Efremova sur son compte Instagram, géré par sa mère. "1ère place. Tu vivras toujours dans mon cœur comme la personne la plus forte de l'univers. Je ferai tout pour que tes rêves se réalisent et je sais que tu le verras d'en haut."

Julia explique que la décision d'Efremova de poursuivre le tournoi ne l'a pas vraiment surprise, expliquant qu'elle a hérité de son père une telle résilience. Elle sait que c'est une décision qu'Alexey aurait approuvée.

"Son père l'aimait tellement", dit Julia. "Elle a son esprit. C'est une personne forte, très forte, et c'est de lui qu'elle tient cet esprit.

