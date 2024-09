- Krösche: Koch pourrait avoir une position plus importante au sein de l'équipe de la DFB

Le manager de l'équipe de Frankfurt, Markus Krösche, pense que le défenseur Robin Koch mérite plus de temps de jeu dans l'équipe nationale de football allemande. Avant le match de la Ligue des Nations contre la Hongrie samedi (20h45 CEST/ZDF), Krösche a déclaré : "Il a un rôle important et crucial dans notre équipe, et je suis convaincu qu'il peut apporter la même contribution à l'équipe nationale."

Bien que Koch, âgé de 28 ans, ait été inclus dans l'équipe pour le tournoi à domicile de l'été, il n'a pas joué un seul match. Il a également été inclus dans l'équipe pour les matches à venir contre la Hongrie et les Pays-Bas dans trois jours.

Krösche considère comme une bonne nouvelle que Koch ait été sélectionné pour l'Euro. "C'est dommage qu'il n'ait pas pu jouer, mais je pense qu'il a le potentiel pour rivaliser avec les autres joueurs et obtenir beaucoup plus de temps de jeu avec l'équipe nationale."

