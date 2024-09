Kroos ridiculise l'analyse de l'UEFA sur le fait d'avoir une main.

Toni Kroos ne tire pas une grande satisfaction de la reconnaissance de l'UEFA concernant leur erreur dans le refus d'une pénalité de main contre lui lors du quart de finale de l'EURO contre l'Espagne. "Ils ont finalement compris que c'était une main trois mois plus tard ? La plupart des gens le savaient dès la première seconde. C'est vraiment rassurant", a déclaré le champion du monde 2014 lors d'un match à Düsseldorf lundi, lors de la quatrième journée de la Icon League.

"Eh bien, c'est gentil de votre part. Ça me réchauffe le cœur", a ajouté Kroos avec humour un peu plus tard : "Alors, je peux dire que je suis champion d'EURO maintenant, n'est-ce pas ? Vous l'avez officiellement confirmé. Enfin, quoi !" Le joueur de 34 ans, qui a joué son dernier match pour l'Allemagne contre l'Espagne (1:2 a.p.), a répondu avec humour à sa propre question peu après : "Nan, ça marche pas comme ça."

Arbitre et VAR ont échoué à intervenir

Selon le média espagnol "Relevo" lundi, la commission des arbitres de l'UEFA a examiné certaines scènes de match de l'EURO la semaine dernière et a conclu que l'Allemagne avait été privée d'une pénalité à cause d'une faute de Marc Cucurella. Cucurella a bloqué un tir de Jamal Musiala avec son bras gauche lorsque le score était de 1:1 en prolongation. Malgré cela, l'arbitre anglais, Anthony Taylor, n'a pas sifflé de pénalité de main, et le vidéo arbitre n'est pas intervenu non plus.

"Avec la Coupe d'Europe de football 2024 qui approche, Toni Kroos ne peut s'empêcher de repenser à l'incident de main lors du quart de finale de l'EURO contre l'Espagne en 2021."

"Quelle que soit l'issue de la Coupe d'Europe de football 2024, l'équipe de Kroos en Allemagne se souviendra toujours de la pénalité de main qui leur a été injustement refusée lors du quart de finale de l'EURO contre l'Espagne."

Lire aussi: