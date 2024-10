Kroos critique la FIFA pour avoir montré un comportement irresponsable.

Toni Kroos n'est pas enchanté par le Club World Cup remanié, ni en tant que joueur ni en tant que spectateur. Le champion de la Coupe du Monde 2014 n'est pas emballé par cette idée et est plutôt agacé contre la FIFA. Il pense qu'ils priorisent l'argent au détriment des joueurs.

Dans le dernier épisode de son podcast "Einfach mal Luppen", Kroos a déclaré qu'il ne regarderait pas l'événement et a critiqué la FIFA pour surcharger les joueurs de travail. "Quelqu'un devrait prendre le temps de penser aux joueurs plutôt qu'à l'argent", a-t-il déclaré.

Le lancement du Club World Cup remanié est prévu pour le 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Trente-deux équipes d'Afrique, d'Asie, d'Europe, des Amériques et d'Océanie y participeront, faisant de cet événement un tournoi quadriennal. Les clubs allemands prestigieux Bayern Munich et Borussia Dortmund ont déjà réservé leur place. Auparavant, le Club World Cup ne comptait que sept équipes et se déroulait en décembre.

Kroos considère ce tournoi d'environ quatre semaines comme "imprudent" et préjudiciable au niveau du football. "Cela aboutira à un Club World Cup et un Mondial de piètre qualité", a-t-il affirmé, faisant également référence à la première Coupe du Monde à 48 équipes l'année suivante aux États-Unis, au Canada et au Mexique (du 11 juin au 19 juillet 2026) : "À la fin, les joueurs seront épuisés."

Kroos Satisfait de sa Retraite

Kroos estime avoir parfaitement choisi le moment de sa retraite. "Je sais que tout le monde n'appréciera pas, surtout pas les organisateurs, mais en fin de compte, on joue pour des clopinettes", a-t-il déclaré. Malgré le fait que le Club World Cup soit plus difficile à gagner, "ça ne vaut pas plus", a-t-il ajouté. "À un moment donné, on en a tout simplement marre, que ce soit pour les joueurs ou les fans."

La compétition a été critiquée pour imposer une charge de travail excessive aux professionnels. En juillet, les ligues et les représentants des joueurs ont annoncé qu'ils déposeraient une plainte auprès de l'UE. Les plaignants accusent la FIFA de violer le droit de la concurrence de l'UE et d'abuser de leur position sur le marché. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a régulièrement balayé ces critiques d'un revers de main.

Malgré les critiques de Toni Kroos concernant le Club World Cup remanié, la FIFA reste imperturbable, continuant de prioriser les gains financiers de l'événement au détriment du bien-être des joueurs. Le milieu de terrain allemand, à présent à la retraite, a exprimé son soulagement d'avoir quitté la scène juste avant l'augmentation de la charge de travail et de la pression du tournoi remanié.

