- Kroos annonce son départ de l'équipe DFB-Eleven: opportunité de restructuration

Toni Kroos croit que l'équipe de football nationale allemande peut maintenir son élan positif récent malgré les départs de joueurs expérimentés tels que Manuel Neuer, Thomas Müller et Ilkay Gündogan. "Il est vrai que certains vétérans qui ont joué pendant des années et ont façonné l'équipe ne sont plus là. Mais c'est une occasion de rajeunir un peu", a déclaré le champion du monde 2014 et vainqueur de la Ligue des champions à six reprises lors du coup d'envoi de la ligue de football en salle Icon League, qu'il a co-fondée, à guichets fermés à la Lanxess Arena de Cologne.

Quelques semaines plus tard, Kroos, dont la carrière étincelante s'est terminée par l'élimination en quarts de finale de l'Euro contre l'Espagne, aux côtés de Neuer, Müller et Gündogan, a annoncé sa retraite de l'équipe nationale. Les départs ont entraîné une perte de 451 apparitions internationales. "L'entraîneur de l'équipe nationale doit faire des ajustements avec tous ces départs et les nouveaux joueurs qui prennent leur place", a observé Kroos, âgé de 34 ans.

En soutien à Nagelsmann

Pour les premiers matches suivant les départs des anciens leaders le 7 septembre à Düsseldorf contre la Hongrie et trois jours plus tard à Amsterdam contre les Pays-Bas, marquant le début de la Ligue des nations, l'entraîneur Julian Nagelsmann s'appuie sur une équipe plus jeune. Kroos comprend pourquoi l'entraîneur de l'équipe nationale s'est fixé pour objectif de gagner la Coupe du monde 2026 : "C'est un peu prématuré de dire quelque chose comme ça deux ans à l'avance. Mais je peux voir ce qu'il essaie d'accomplir. Il veut maintenir l'élan et montrer sa faim."

Adieux définitifs

Le joueur de l'année 2024 a exhorté le public à soutenir l'équipe nationale allemande : "Je demande à tout le monde de soutenir l'équipe nationale. C'est plus facile de performer avec le soutien du pays que avec des doutes." Kroos a mis en avant la tendance positive récente : "Je pense que nous avons réussi à regagner ce que nous avions perdu auparavant. Nous avons une équipe qui peut inspirer."

