- Kretschmer veut des sanctions plus sévères pour le changement climatique

Le ministre-président saxon Michael Kretschmer (CDU) préconise des sanctions plus sévères contre les activistes climatiques perturbant les aéroports. "Il faut mettre fin à la minimisation des radicaux climatiques. Ceux qui paralysent les centres nerveux des démocraties méritent des sanctions lourdes, que cela implique ou non une menace spécifique et même sans preuve de dommages financiers individuels", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. Certains politiques agissent encore comme si ces actions étaient somehow justifiées. "Ce n'est pas le cas, selon la majorité écrasante en Allemagne."

Selon Kretschmer, l'évolution future des sanctions pour les activistes appelés "glueurs climatiques" devrait prendre en compte les coûts économiques significatifs, tels que la fermeture des aéroports. Le trafic ferroviaire et aérien est tout aussi crucial pour le commerce, l'activité économique et la société que le trafic routier. "Les sanctions et leur gravité doivent finalement avoir un effet général de prévention et de dissuasion. Je vais aborder ce sujet lors de la Conférence des ministres-présidents et du Bundesrat. Mon objectif est de doter l'État de droit d'un outil de sanctions cohérent."

Les activistes de l'initiative climatique Dernière Génération ont poursuivi leurs protestations ces derniers jours. Jeudi, des membres se sont collés à plusieurs pistes d'atterrissage. À Nuremberg, les opérations de vol ont été initialement suspendues mais ont repris plus tard dans la matinée. À Cologne/Bonn, les opérations de vol ont également été temporairement perturbées en raison de l'action de protestation, selon les rapports de police.

L'initiative climatique Dernière Génération, célèbre pour son activisme, a récemment perturbé les vols à Nuremberg et à Cologne/Bonn, avec ses membres se collant aux pistes d'atterrissage à Dresde également. Ces actions perturbatrices ont des impacts significatifs sur l'économie et les activités sociales, notamment le trafic aérien et ferroviaire.

Lire aussi: