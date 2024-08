Kretschmer tire sur un facteur potentiel du BSW.

En Saxe, les élections ne se tiendront que dans quelques semaines. Cependant, les chevauchements de contenu sont déjà en cours de test, les coalitions sont exclues, les lignes rouges sont dessinées, et les positions sont prises en compte dans la campagne électorale. Cette dernière a mis le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, sur la défensive concernant les déclarations de la présidente de BSW, Sahra Wagenknecht, sur les possibles coalitions après les élections régionales en Allemagne de l'Est.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a vivement critiqué les déclarations de la présidente de BSW, Sahra Wagenknecht, concernant les possibles coalitions après les élections régionales en Allemagne de l'Est. "C'est incroyable. Les politiciens sont avant tout responsables envers leurs électeurs", a-t-il déclaré au magazine "Der Spiegel". "Le politburo de Berlin prenant des décisions sur ce qui doit se passer localement - non merci, personne n'a besoin de ça."

Kretschmer a notamment fait référence à la déclaration de Wagenknecht selon laquelle BSW ne participerait qu'à un gouvernement régional qui rejette clairement le déploiement de missiles américains en Allemagne. Le gouvernement fédéral et les États-Unis ont annoncé lors du sommet de l'OTAN à Washington le 10 juillet que des missiles américains de portée intermédiaire seraient à nouveau déployés en Allemagne à partir de 2026, pour la première fois depuis les années 1990.

Kretschmer a également critiqué l'accord proposé par Wagenknecht, selon lequel BSW pourrait le soutenir en tant que ministre-président en Saxe si la CDU en Thuringe soutient un ministre-président de BSW. "Il faut déjà y penser. Cela retire l'autorité et la crédibilité des décideurs locaux", a déclaré Kretschmer à propos de Wagenknecht. "Personne en Saxe ne veut entendre qu'ils doivent faire quelque chose parce que quelque chose se passe en Thuringe."

BSW pourrait devancer la CDU

L'alliance "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) n'a fondé sa branche en Thuringe qu'en mars. Cependant, en Thuringe, une course serrée se profile entre BSW et la CDU pour la deuxième place dans l'élection régionale. Si la candidate principale de BSW, Katja Wolf, est devant la candidate de la CDU, Mike Voigt, le soir de l'élection, elle pourrait prétendre au poste de ministre-président. Aucun des partis ayant une chance d'entrer au Parlement régional ne veut former une coalition avec l'AfD dirigée par Björn Höcke, rendant son aspiration au pouvoir malgré sa position de tête dans les sondages peu réaliste.

Le ministre-président a déclaré à "Der Spiegel" qu'au fil des ans, il était parvenu à la conclusion que Wagenknecht "a un talent pour détruire les choses". Cependant, Kretschmer n'a pas exclu une coalition avec BSW - il a refusé de commenter cette question à plusieurs reprises.

De nouveaux parlements régionaux seront élus en Brandebourg, en Saxe et en Thuringe en septembre. Dans les trois États fédéraux, des résultats à deux chiffres sont prévus pour BSW.

