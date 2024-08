Kretschmer souligne que de nombreux électeurs mécontents sont devenus difficiles à atteindre pour les partis démocratiques.

"Ils ont disparu, pas de contact du tout, nous sommes complètement coupés d'eux," a déclaré le chef de Saxe. Une situation plutôt sombre.

Les réseaux sociaux jouent un rôle dans cette désaffection. Selon Kretschmer, les individus vivent dans leurs propres mondes personnels, et on ne peut y accéder qu'en interagissant en face-à-face et en échangeant des mots.

Le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) est actuellement en pleine campagne pour se faire réélire ministre-président. Il a discuté avec les journaux Funke de sa motivation, qui est la responsabilité d'établir un gouvernement stable pour l'État. Le parti d'extrême droite AfD ne doit jamais être autorisé à prendre le pouvoir, a-t-il affirmé. Cependant, il a admis que cette fois-ci, ce sera serré.

Tout comme en Thuringe, la Saxe organisera dimanche prochain des élections pour un nouveau parlement d'État. Un sondage de l'institut Infratest dimap, publié jeudi soir pour ARD, indique que la CDU est à 31 %, tandis que l'AfD, avec son candidat principal Jörg Urban, est à 30 %.

Il est incertain que la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conserve la majorité au nouveau parlement d'État, selon les derniers sondages.

Le chef de la Saxe, malgré son inquiétude quant à la disparition de la CDU, fait activement campagne pour sa réélection en tant que ministre-président avec la CDU. Les derniers sondages suggèrent une course serrée entre la CDU et l'AfD lors des élections en Saxe, la CDU menant slightly.

