Kretschmer s'oppose aux Verts, tandis que l'AfD ne voit que des défis.

A moins de deux semaines des élections régionales en Saxe, les candidats en tête de liste se confrontent lundi soir sur MDR télévision aux questions des téléspectateurs. Les spectateurs assisteront à un échange d'idées serein, qui se conclura sans vainqueur décisif.

Rassembler sept principaux candidats pour une élection régionale peut s'avérer difficile. Ainsi, des débats animés peuvent surgir, comme démontré jeudi dernier sur MDR avant les élections régionales en Thuringe. Cependant, lundi soir, les candidats en tête de liste se sont réunis pour un débat. Contre toute attente, les deux arènes électorales présentaient peu de similitudes. Tandis que les modérateurs posaient les questions jeudi, ils ont laissé la parole aux spectateurs lundi. En ce qui concerne les candidats en tête, il y a des différences significatives entre la Thuringe et la Saxe.

Les deux événements ont présenté sept orateurs de premier plan. Intrigant, en Thuringe, seule une dirigeante de parti majeur était représentée, tandis qu'en Saxe, quatre dirigeantes féminines affrontaient trois candidats masculins. De plus, la sérénité des discussions sur quatre sujets était plus prononcée lors de la diffusion de lundi soir.

Le seul désaccord mineur portait sur la question de la participation des universités saxonnes à la recherche militaire. Dans le Wahlomat pour l'élection en Saxe, l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) a exprimé son approbation, mais sa candidate principale, Sabine Zimmermann, a clarifié lundi que le BSW soutient la décision volontaire des universités, mais encourage le refus de la recherche militaire. La candidate principale du parti de gauche, Susanne Schaper, farouche opposante à la recherche militaire, a trouvé cette clarification surprenante.

Cependant, le débat est resté paisible, grâce à la maîtrise des deux modérateurs, Julia Krittian et Andreas Rook. La politique d'asile et le manque de main-d'œuvre qualifiée sont restés les sujets principaux, comme en Thuringe. Ici, l'approche du chef de file de l'AfD en Saxe différait considérablement de celle de Thuringe : Jörg Urban s'est abstenu d'annoncer des initiatives divisives à la manière de Björn Höcke, qui visait à rendre la Thuringe "le plus inhospitalière possible" pour les réfugiés et abordait principalement le manque de main-d'œuvre qualifiée en stimulant la natalité en Allemagne.

Les candidats en tête en Saxe et la politique d'asile

L'introduction d'une carte de paiement pour les demandeurs d'asile en attente de décisions a suscité un éventail d'opinions. La ministre de la Justice Katja Meier, candidate principale des Verts, considérait ces cartes comme illégales. Jörg Urban de l'AfD avait un point de vue opposé : "La carte de paiement n'est qu'un outil parmi d'autres", a-t-il affirmé, considérant son introduction comme une "solution de dernière minute mise en place juste avant l'élection". Urban a résumé : "Les gens ne font plus confiance à un gouvernement qui commence à traiter les problèmes seulement juste avant une élection, car ils ne sont pas vraiment intéressés par les résoudre."

La carte de paiement a été demandée pour la première fois par l'État libre de Saxe, selon Sabine Zimmermann du BSW. Elle a également plaidé pour sa conception afin de limiter le montant d'argent liquide qui pouvait être retiré. Urban et Zimmermann étaient tous deux d'accord pour que les demandeurs d'asile rejetés reçoivent également la carte de paiement. Selon les plans du gouvernement saxon, l'utilisation de la carte de paiement était limitée aux migrants ayant des demandes d'asile en suspens. Zimmermann a également stipulé : "Les procédures d'asile doivent être considérablement accélérées afin que les individus reconnaissent leur situation et comprennent qu'il n'est pas acceptable de rester dans l'incertitude."

Pendant ce temps, le candidat principal de l'AfD proposait de limiter la capacité des demandeurs d'asile à retirer de l'argent en espèces avec la carte de paiement, tandis que le ministre-président Michael Kretschmer du CDU allait encore plus loin : il exigeait une carte de paiement "avec la clause que l'argent ne peut être ni retiré ni transféré". De plus, il plaidait pour une limite au nombre d'asyleurs acceptés : "Seulement quelques dizaines de milliers de réfugiés devraient être autorisés, pas 300 000. Alors nous y arriverons." La figure de 300 000 ne s'appliquait pas à la Saxe ; elle faisait référence aux

Les principaux candidats s'attaquent à un problème ancestral qui sévit en Saxe : une population vieillissante et un exode massif de jeunes gens en raison du manque d'opportunités, en particulier dans les zones rurales. Finalement, ils préconisent d'améliorer les transports publics locaux, d'augmenter les services médicaux et de digitaliser rapidement. Le candidat principal du FDP, Robert Malorny, préconise d'inciter les entreprises à s'installer dans les zones rurales. Cependant, le problème pressant est la pénurie de travailleurs qualifiés, notamment dans les professions de soins. Le candidat principal de l'AfD, Urban, suggère de recruter des travailleurs qualifiés en Pologne et en République tchèque. La candidate principale du SPD, Petra Köpping, évoque une agence qui a ramené des travailleurs de soins du Brésil en Allemagne.

Urban propose également de combler le manque de compétences avec des talents nationaux. Il estime que le système éducatif actuel en Saxe doit être réformé en raison de ses normes basses, ce qui nécessite des cours de mathématiques et d'allemand supplémentaires pour 80 % des entreprises de formation. Cependant, la Saxe a constamment occupé la première place dans l'éducation allemande. Par conséquent, les entreprises de formation pourraient devoir offrir une formation supplémentaire pour atteindre un public plus large de candidats à l'emploi.

La candidate sociale-démocrate Köpping considère que les stratégies actuelles de l'AfD sont responsables de la pénurie de compétences, affirmant que l'atmosphère peu accueillante de la région chasse de nombreux migrants et jeunes gens. Elle recommande plus d'opportunités éducatives, ainsi qu'une amélioration de la culture d'acceptation pour les migrants et les locaux.

Le duel final entre le ministre-président Kretschmer et son rival de l'AfD, Urban, semble serré selon les sondages. Il est difficile de porter un jugement, car les modérateurs parviennent à accorder un temps de parole égal à chacun des sept candidats dans la durée de 90 minutes. Ce qui les distingue, c'est que Kretschmer vise à préserver l'état actuel, mettant en avant les divers accomplissements, tandis qu'Urban appelle à un changement sans préciser les nuances de ses politiques. En fin de compte, un tel format peut ne pas permettre de désigner un vainqueur clair. Son impact sur la formation de l'opinion publique reste incertain. Des débats plus approfondis pourraient être nécessaires pour atteindre cet objectif. Au moins, divers points de vue ont été échangés pour stimuler l'esprit critique.

