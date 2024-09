Kretschmer s'exprime optimiste quant à la mise en place d'un gouvernement en Saxe: "Confiant que le succès est réalisable"

L'Union démocrate-chrétienne (CDU) de Kretschmer a remporté la première place lors des élections régionales en Saxe dimanche, obtenant provisoirement 31,9 % des voix, devançant de justesse l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). Pour conserver le pouvoir, la CDU devra collaborer avec des partis tels que le BSW. Une alliance avec la section saxonne de l'AfD est exclue pour le parti de Kretschmer.

Lors d'une interview avec la radio allemande, Kretschmer a été interrogé sur la possibilité d'une coalition avec la dirigeante du BSW, Sahra Wagenknecht. Il a répondu : "Nous ne faisons pas de pactes avec Mme Wagenknecht, mais avec des individus qui ont été élus au Parlement régional de Saxe." À Berlin, Kretschmer a exprimé son intention de "découvrir les intérêts communs potentiels". Il a appelé à la patience et à la sagesse pendant cette période.

En répondant aux oppositions et désapprobations internes au sein de son parti concernant le BSW, Kretschmer a déclaré lors de l'interview de la radio allemande : "Je n'ai pas souhaité cette situation. Je dois reconnaître les faits." Il a poursuivi : "Il s'agit de servir l'État et de savoir quand se retirer." Après les négociations de coalition, il sera révélé s'il existe une "plateforme commune" qui est "réaliste" et "durable". Ce processus devrait prendre plusieurs mois.

À Berlin, Kretschmer a exprimé son inquiétude quant aux importants gains réalisés par l'AfD, perçue comme d'extrême droite en Saxe. "On se demande : Quand cela sera-t-il reconnu ? Quand cela sera-t-il compris ?" a-t-il médité, jetant un coup d'œil aux partis de la coalition au gouvernement fédéral allemand.

La CDU de Kretschmer a reconnu la nécessité de potentiales collaborations avec d'autres partis, tels que le BSW, pour maintenir le pouvoir après leur victoire aux élections régionales en Saxe. During the coalition negotiations, the feasibility and sustainability of a shared platform between the CDU and BSW will be explored.

Lire aussi: