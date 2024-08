Kretschmer préconise un nombre annuel de réfugiés de seulement 30 000 personnes.

Le principal responsable politique de Saxe, le ministre-président Michael Kretschmer, a suggéré de réduire considérablement le nombre de réfugiés accueillis en Allemagne après un récent incident à Solingen. "Nous avons besoin d'une baisse des chiffres. Pas les 300 000 réfugiés de l'année dernière, mais peut-être 30 000, mais pendant quelques années", a déclaré Kretschmer à Politico.

De plus, il a insisté sur l'importance de respecter strictement les règles de Dublin au sein de l'UE, même si les pays d'entrée comme la Grèce peinent à gérer les demandes d'asile. "Si nous ne voulons pas de contrôles frontaliers en Europe, les frontières extérieures de l'UE doivent être renforcées", a déclaré Kretschmer.

De plus, Kretschmer a recommandé de déporter non seulement les criminels originaires de Syrie et d'Afghanistan, mais aussi ceux provenant de zones plus sûres dans ces pays. "Il y a effectivement des régions sécurisées dans ces pays", a affirmé le politique de l'Union démocrate-chrétienne. "La déportation de personnes de ces régions devrait être une option." Si les réfugiés qui n'ont pas de légitime demande d'asile ne peuvent être déportés, "le système tout entier s'effondrera", a-t-il mis en garde.

La dernière attaque au couteau à Solingen, qui a fait trois morts, a relancé le débat sur l'asile et les expulsions. Le suspect, un Syrien de 26 ans, devait être renvoyé en Bulgarie selon les règles de Dublin, car c'était le premier pays de l'UE qu'il avait

Lire aussi: