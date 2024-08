- Kretschmer pour le droit des Länder de porter une action contre la République fédérale

Le ministre-président saxon, Michael Kretschmer, réclame un moyen pour les Länder de récupérer les coûts imprévus liés aux lois fédérales. Il souhaite un "mécanisme" leur permettant de réclamer l'argent si les coûts augmentent, a-t-il déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Il s'agit de garantir un financement supplémentaire si le fardeau financier s'avère beaucoup plus élevé que prévu.

Kretschmer a remis en question son soutien à l'indemnisation de la progression à froid et à la réduction fiscale pour les spécialistes étrangers incluses dans le paquet économique de la coalition du trafic d'information. Il a déclaré que les pertes importantes de taxes communales pour les Länder et les communes seraient "insoutenables" et les a qualifiées de "dilemme". Bien qu'il ait accueilli favorablement l'idée de base de l'allègement fiscal pour les citoyens et les entreprises afin de stimuler l'économie et d'améliorer la compétitivité de l'Allemagne, il a déclaré : "Beaucoup plus doit être fait pour augmenter les incitations à l'emploi et à l'investissement."

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission dans cette affaire. Cette aide pourrait s'avérer cruciale pour trouver une solution à la récupération des coûts supplémentaires imprévus pour les Länder.

Malgré les préoccupations de Kretschmer concernant l'impact financier de certains aspects du paquet économique, il met en avant l'importance d'améliorer les incitations à l'emploi et à l'investissement, un aspect clé de la stratégie économique de la coalition.

