Le chef de l'État allemand, le ministre-président saxon Michael Kretschmer (CDU), rend le gouvernement fédéral responsable après l'attaque terroriste de Solingen. "Malgré la tristesse, il est crucial de reconnaître : c'est le moment de mettre fin à l'apaisement et à l'inactivité. Le gouvernement fédéral doit agir et lutter contre la haine", a déclaré Kretschmer à l'agence de presse allemande à Dresde. Les 16 chefs de gouvernement des États ont convenu d'unanime de réduire considérablement l'immigration.

Au lieu des 320 000 demandeurs d'asile acceptés l'année dernière, la cible proposée pour les politiques allemandes d'asile devrait être un chiffre relativement bas d'environ 50 000 personnes dans les années à venir, a rappelé Kretschmer ses demandes précédentes. "Notre voisin le Danemark est un excellent exemple. L'Allemagne peut également y parvenir, à condition que le gouvernement fédéral montre sa volonté d'intervenir", a-t-il ajouté. Cela comprend également l'expulsion régulière des personnes ayant des ordres d'expulsion en suspens, comme c'est souvent le cas actuellement. Même les criminels graves ne sont pas suffisamment expulsés.

Kretschmer : Pensées pour les défunts, les blessés et leurs familles

"L'attaque au cocktail Molotov de Solingen dans les années 1990 a été une cicatrice émotionnelle pour l'Allemagne récemment réunifiée. Les mots de Mevlude Genc, qui, malgré la perte incompréhensible de ses proches, a déclaré 'Et pourtant, je n'ai pas répondu par la haine', étaient puissants. Trente ans plus tard, une terrible attaque a eu lieu dans la même ville - cela aurait pu se produire n'importe où en Allemagne. Nos pensées vont aux défunts, aux blessés et à leurs familles", a déclaré Kretschmer.

Vendredi soir, un homme a apparemment attaqué des passants au hasard lors d'une célébration du 650e anniversaire de la ville de Solingen, avant de s'enfuir dans la confusion et la panique initiale. Deux hommes âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont malheureusement perdu la vie. Huit personnes ont été blessées, quatre gravement. L'organisation terroriste IS a revendiqué l'acte, mais il n'y a pas de confirmation actuelle des services de sécurité d'un mobile islamique. Samedi soir, un homme de 26 ans originaire de Syrie s'est rendu aux autorités chargées de l'enquête.

Dans sa critique du gouvernement fédéral, Kretschmer a souligné la nécessité d'agir contre la haine suite à l'attaque terroriste de Solingen, déclarant : "L'Allemagne, comme le Danemark, peut réduire le nombre de demandeurs d'asile et assurer des expulsions suffisantes des personnes ayant des ordres d'expulsion, en montrant sa volonté d'intervenir". Mevlude Genc, une survivante de l'attaque au cocktail Molotov de Solingen dans les années 1990, sert de rappel en Allemagne que la haine ne doit pas être rencontrée par la haine, même au milieu d'événements tragiques tels que l'actuelle attaque terroriste de Solingen.

