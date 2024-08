Kretschmer met en garde contre une atmosphère chaude en Saxe

Juste avant les élections régionales en Saxe, le ministre-président Kretschmer s'inquiète de l'atmosphère dans son État. De nombreuses personnes se détournent de la démocratie. Le gouvernement fédéral doit y répondre par des politiques migratoires restrictives.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a exprimé son inquiétude quant à l'ambiance tendue parmi la population de l'État, à moins de trois semaines et demie des élections régionales. "L'ambiance est beaucoup plus tendue et difficile comparée à 2019", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande, en regardant en arrière l'élection d'État il y a cinq ans.

"Il y a maintenant beaucoup plus de gens qui se détournent de la démocratie ou en doutent", a poursuivi Kretschmer. "Nous, en tant que gouvernement de l'État de Saxe, avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Mais ce n'est pas suffisant, le gouvernement fédéral doit agir."

Kretschmer a appelé à un arrêt de tous les programmes d'accueil de réfugiés en ce qui concerne la politique migratoire. Le gouvernement fédéral doit "faciliter les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan et arrêter tous les programmes d'accueil", a déclaré le politicien de l'CDU. "Cela aurait un effet de signal à l'étranger et parmi la population." La carte de paiement pour les demandeurs d'asile et les contrôles frontaliers montrent déjà un effet, a déclaré Kretschmer. "Nous avons réduit de moitié les traversées illégales de la frontière en Saxe au premier semestre de l'année."

Le ministre-président de l'CDU a critiqué les décisions de justice selon lesquelles une limite de paiement en espèces pour la carte de paiement n'est pas légale. "Si les lois allemandes s'opposent à une limite de paiement en espèces, nous devons les changer", a déclaré Kretschmer. Le gouvernement fédéral s'engage à cela avec les ministres-présidents. "La population n'attend pas de recul sur ce point spécifique."

Un nouveau parlement d'État sera élu en Saxe en même temps qu'en Thuringe le 1er septembre. Dans les sondages, l'AfD est en tête depuis des mois. Cependant, l'avance sur l'CDU du ministre-président Kretschmer s'est récemment réduite considérablement. L'CDU gouverne actuellement l'État libre avec le SPD et les Verts, mais selon les sondages actuels, il n'y aura plus de majorité pour cela lors de l'élection d'État. Kretschmer souhaite continuer à gouverner à l'avenir avec le moins de Verts possible. Une coalition ou une coopération avec l'AfD est exclue. Les extrémistes de droite sont au coude à coude avec l'CDU dans les sondages.

