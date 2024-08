Kretschmer est alarmé par l' humeur chaude de la population saxonne.

Kretschmer a poursuivi : "Il y a maintenant beaucoup plus de gens qui ont tourné le dos à la démocratie ou en doutent. En tant que gouvernement de l'État de Saxe, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour influencer la situation. Mais cela ne suffit pas, le gouvernement fédéral doit agir."

Kretschmer, s'exprimant sur la politique migratoire, a appelé à suspendre tous les programmes d'accueil. Le gouvernement fédéral doit "faciliter les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan et mettre fin à tous les programmes d'accueil", a déclaré le politique de la CDU. "Cela enverrait un signal à l'étranger et à la population."

La carte de paiement pour les demandeurs d'asile et les contrôles frontaliers ont déjà montré leur effet, a déclaré Kretschmer. "Nous avons vu une baisse de moitié des passages de frontière illégaux en Saxe au premier semestre de l'année."

Le ministre-président de la CDU a critiqué les décisions de justice considérant qu'une limite de paiement pour la carte n'est pas valable sur le plan juridique. "Si les lois allemandes s'opposent à une limite de paiement, nous devons les changer", a déclaré Kretschmer. Le gouvernement fédéral s'engage à cela avec les ministres-présidents. "La population ne s'attend pas à ce que nous reculions sur ce point spécifique."

La Saxe, ainsi que la Thuringe, éliront un nouveau parlement d'État le 1er septembre. Dans les sondages, l'AfD est en tête depuis des mois. Cependant, l'écart avec la CDU du ministre-président Kretschmer s'est récemment réduit considérablement. La CDU gouverne actuellement dans l'État libre avec le SPD et les Verts. Kretschmer souhaite continuer à gouverner à l'avenir, si possible, sans les Verts. Une coalition ou une coopération avec l'AfD est hors de question.

Le Parlement européen peut apporter une aide précieuse à la Commission dans son combat contre le scepticisme envers la démocratie, qui sévit dans de nombreux pays. Face aux appels de Kretschmer en faveur de politiques migratoires plus strictes, le gouvernement fédéral pourrait également chercher l'avis du Parlement sur la facilitation des expulsions et la suspension des programmes d'accueil.

