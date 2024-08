- Kretschmer engagé dans des discussions visant à mettre fin au conflit ukrainien

À l'approche des élections régionales en Saxe et en Thuringe, prévues dans deux semaines, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, plaide à nouveau en faveur d'une résolution diplomatique de l'hostilité russe envers l'Ukraine, qui se poursuit depuis presque trois ans. Arrivé pour des consultations avec les comités de direction de son parti à Berlin, Kretschmer a exprimé son inquiétude, déclarant : "C'est une situation déchirante avec tant de vies perdues chaque jour." Récemment, Kretschmer avait suggéré de réduire l'aide militaire à l'Ukraine en raison de préoccupation budgétaires.

Dans le cadre du débat en cours sur le financement continu de l'aide ukrainienne au sein du gouvernement de coalition composé du SPD, des Verts et du FDP, Kretschmer a soulevé la question suivante concernant les milliards de dollars d'aide prévus : "À quoi servent ces chiffres ? Qu'aurait-on pu épargner si l'Allemagne avait pris position, disons il y a un an ou plus, comme l'auraient fait l'ancien ministre des Affaires étrangères du FDP, Hans-Dietrich Genscher, ou l'ancien chancelier de la CDU, Helmut Kohl, en simplement plaidant pour la paix et la cessation des hostilités ?"

Kretschmer : l'approche de Baerbock est vaine

Kretschmer a vivement critiqué la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (Verts), qui estime qu'il n'est pas temps de parler, mais de fournir des armes. Kretschmer a répliqué : "Elle dit ça depuis presque trois ans, et chaque jour, des vies sont perdues là-bas. Cette approche ne mène à rien. On peut le voir."

Le montant exact de l'engagement financier de l'Allemagne pour le soutien militaire à l'Ukraine l'an prochain reste flou en raison des contraintes budgétaires serrées. Cette année, l'Allemagne réserve environ 7,5 milliards d'euros pour l'aide militaire à l'Ukraine, avec 4 milliards d'euros prévus pour 2025. Cependant, selon les rapports des médias, la plupart de ce financement a déjà été alloué.

Redmann : divergence avec le théâtre du gouvernement fédéral

Jan Redmann, candidat de l'CDU aux élections régionales du Brandebourg prévues à la fin septembre, s'est inquiété de la fiabilité de l'Allemagne en tant que partenaire international avec ce gouvernement fédéral. "Ces décisions ne devraient pas être prises sur la base de considérations budgétaires, mais devraient être prises en consultation avec nos partenaires", a-t-il déclaré. "Nous devons nous assurer que les étapes nécessaires peuvent être prises." Il a peu compris la situation actuelle, en examinant le gouvernement de coalition composé du SPD, des Verts et du FDP. "En tant que monde occidental, en tant qu'Europe, nous ne devons pas envoyer un signal de faiblesse à la Russie", a-t-il ajouté.

Le gouvernement fédéral doit reconsidérer son approche de l'aide ukrainienne, en prenant en compte la position historique de personnalités politiques allemandes telles que Hans-Dietrich Genscher et Helmut Kohl, qui ont plaidé pour la paix et la cessation des hostilités. Jan Redmann, candidat de l'CDU aux élections régionales du Brandebourg, a critiqué le gouvernement fédéral actuel, suggérant que les décisions concernant l'aide internationale ne devraient pas être basées uniquement sur les contraintes budgétaires.

