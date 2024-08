- Kretschmer: "Björn Höcke est un néo-nazi"

Trois semaines avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, le ministre-président de la CDU de Saxe, Michael Kretschmer, a vivement critiqué l'AfD, en particulier son candidat principal en Thuringe, Bjorn Höcke. "Bjorn Höcke est un néo-nazi : de tout son choix de mots, des sujets, de la manière dont il se comporte", a déclaré Kretschmer à "Bild am Sonntag".

Après les apparitions de Höcke en Saxe, Kretschmer a également accusé l'AfD dans son État d'adopter une position de plus en plus radicale : "Que quelqu'un comme lui fasse campagne ici et soit accueilli montre que la direction de l'AfD va exactement dans la même direction."

En même temps, il a clarifié que tous les électeurs et membres de l'AfD n'étaient pas d'extrême droite. "C'est du n'importe quoi. Il y a très, très nombreux personnes qui ont perdu confiance dans les institutions." L'AfD est classée comme étant clairement d'extrême droite par la protection constitutionnelle de l'État en Thuringe et en Saxe.

L'homme de la CDU, Kretschmer, souhaite être réélu ministre-président en Saxe lors de l'élection régionale du 1er septembre. Selon le dernier Politbarometer de ZDF, l'AfD est toujours clairement en tête en Thuringe avec 30 pour cent. Cependant, la CDU de Kretschmer est en tête en Saxe avec 34 pour cent. En principe, les sondages ne reflètent que l'opinion au moment de l'enquête et ne sont pas des prévisions du résultat de l'élection.

