- Kretschmer accuse les Verts d'hypocrisie idéologique

Les sept principaux candidats aux élections régionales saxonnes se sont rencontrés pour la première fois lors d'un débat. Michael Kretschmer (CDU), Jörg Urban (AfD), Susanne Schaper (La Gauche), Katja Meier (Les Verts), Petra Köpping (SPD), Sabine Zimmermann (BSW) et Robert Malorny (FDP) ont discuté de la transition énergétique, de la guerre en Ukraine, de l'éducation et de la sécurité. L'événement à Dresde a été organisé par "Sächsische Zeitung", "Freie Presse" et "Leipziger Volkszeitung".

Kretschmer : La transition énergétique a échoué

La discussion a rapidement chauffé avec le sujet de la transition énergétique. Le ministre-président Kretschmer a accusé le partenaire vert de la coalition de porter des "lunettes idéologiques". "Avec les Verts, il n'est pas question de ce qui est raisonnable, de ce qui est économiquement juste. Il n'est question que du programme du parti", a-t-il déclaré.

La transition énergétique telle qu'elle est actuellement mise en œuvre a échoué, a-t-il déclaré, et doit être réinitialisée. "Nous y arriverons, mais nous devons retirer toutes les lunettes idéologiques". Nous devons également parler de l'énergie nucléaire et du gaz national.

Meier : "Freins de la CDU"

Katja Meier, ministre de la Justice et candidate des Verts, a contesté les propos de Kretschmer. La transition énergétique n'a pas échoué. La CDU et le SPD n'avaient planifié que la sortie de l'énergie nucléaire et du charbon, pas l'entrée dans les énergies renouvelables. Les Verts, en revanche, l'avaient fait au niveau fédéral et étatique. Sans "les freins de la CDU", nous aurions été plus rapides dans le développement de l'énergie éolienne.

Meier a également été en désaccord avec le candidat de l'AfD Jörg Urban sur ce sujet. Urban a déclaré que le développement supplémentaire des énergies renouvelables rendrait l'électricité encore plus chère. La transition énergétique dépend des subventions, qui pèsent sur l'économie. Meier a fermement rejeté cette opinion. "Si quelque chose a été lourdement subventionné pendant des décennies, c'est l'énergie nucléaire", a-t-elle déclaré.

Guerre en Ukraine : Kretschmer plaide pour la diplomatie

Il y avait également des différences claires quant à la manière de gérer la guerre en Ukraine. Kretschmer veut y mettre fin par la diplomatie. "Il est si crucial que les armes se taisent enfin."

Urban de l'AfD a accusé l'Occident de manquer d'intérêt pour les négociations de paix avec la Russie, qui avaient été empêchées en soutenant le président ukrainien Selenskyj. Zimmermann, présidente de la BSV, a appelé à mettre fin au discours de guerre. Négocier est la chose la plus importante que nous puissions faire. "La paix ne peut être atteinte qu'avec la Russie."

La candidate de la Gauche Schaper veut également travailler vers des solutions diplomatiques. Les livraisons d'armes supplémentaires n'apporteront pas la paix.

Köpping : "Il en faut deux"

Tous les candidats voulaient la paix en Ukraine, a noté Meier. Il y a un besoin urgent d'efforts pour la paix, mais : "Celui qui ne veut pas s'asseoir à la table des négociations, c'est Vladimir Poutine", a déclaré Meier. La social-démocrate Köpping voit les choses de la même manière : "Bien sûr, les négociations sont nécessaires, mais il en faut deux pour danser."

Le candidat du FDP Malorny a souligné : "La décision de négocier appartient à l'Ukraine et à la Russie, à personne d'autre." L'Allemagne ne négocie pas, mais doit se demander si elle va regarder l'Ukraine disparaître de la carte.

