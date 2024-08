Kretschmer à l'avant, Ramelow en bas, BSW est de plus en plus fort

Mi-septembre verra les élections régionales en Saxe et en Thuringe. Tandis que le ministre-président Kretschmer peut s'attendre à un autre mandat à Dresde, beaucoup de choses en Thuringe pointent vers un changement de gouvernement. Le BSW devrait être une force politique significative dans les deux États.

Quelques semaines avant l'élection régionale de Saxe, une majorité pour la coalition gouvernementale est à nouveau perceptible. Le CDU du ministre-président Michael Kretschmer est donné à 34 pour cent. Le SPD et les Verts peuvent actuellement s'attendre à 6 pour cent chacun, selon le Politbarometer de ZDF. L'AfD arriverait deuxième avec 30 pour cent, suivie du BSW avec 11 pour cent. Les autres partis ne seraient pas représentés au parlement régional de Dresde, y compris Die Linke.

Le ministre-président Kretschmer jouit d'un grand soutien. Presque deux tiers des répondants (64 pour cent) souhaitent que le quadragénaire continue de diriger le gouvernement de l'État libre. Seulement 14 pour cent souhaitent le challenger de l'AfD Jörg Urban dans le poste de chef du gouvernement - pas même la moitié des électeurs de l'AfD. Dans l'ensemble, 60 pour cent des électeurs de Saxe souhaitent que le CDU continue de diriger le gouvernement.

En ce qui concerne les tâches politiques, un quart (25 pour cent) nomme la migration comme le sujet le plus important. Pour 20 pour cent, l'AfD et la droite dans l'ensemble sont les sujets les plus pressants. 18 pour cent nomment l'école et l'éducation comme les plus grands défis.every tenth respondent mentions inflation, and every ninth respondent mentions the economic situation.

Les Verts manquent le parlement régional à Erfurt

Comme la Saxe, la Thuringe élit également un nouveau parlement régional le 1er septembre. Le sondage montre l'AfD clairement en tête avec 30 pour cent. Le CDU suit avec 21 pour cent, et le BSW peut s'attendre à 19 pour cent, probablement au détriment de Die Linke, dont le résultat serait divisé par deux par rapport à l'élection de il y a cinq ans. Les trois partis du gouvernement minoritaire de Bodo Ramelow sont derrière : Die Linke est à 15 pour cent, le SPD à 7 pour cent. Les Verts, actuellement membres du gouvernement, ne retourneraient pas au parlement régional d'Erfurt.

Cela signifie qu'un changement de gouvernement est possible dans l'État libre, car le CDU sous la présidence de l'État Mario Voigt n'a pas exclu une coalition avec le BSW. Cependant, le SPD devrait également changer de camp. La Thuringe aurait alors également une coalition avec sa propre majorité au parlement après cinq ans.

Lorsqu'on leur a demandé qui devrait être le prochain chef du gouvernement, le sortant Ramelow est en tête, à la fois contre le président de l'AfD Björn Höcke et contre Voigt. Plus d'un tiers (36 pour cent) pensent que le CDU devrait diriger le prochain gouvernement. Environ 26 pour cent veulent Die Linke à la barre. Et, comme en Saxe, la proportion de ceux qui trouvent un gouvernement de l'AfD souhaitable (14 pour cent) est significativement inférieure au résultat du sondage pour les populistes de droite.

En ce qui concerne les plus grands défis dans l'État libre, l'éducation (23 pour cent) est en tête de la migration (22 pour cent), de la droite/AfD (19 pour cent) et de l'infrastructure (11 pour cent).

Enfin, 67 pour cent des répondants en Saxe et 60 pour cent en Thuringe ont déclaré que leur décision de vote était déjà définitive trois semaines avant l'élection. Cela signifie que environ un tiers des répondants n'ont pas encore pris une décision finale sur quel parti voter.

Pour le sondage, l'institut de sondage Forschungsgruppe Wahlen a prétendument interrogé 1003 ou 1015 électeurs éligibles sélectionnés au hasard dans les deux États fédéraux par téléphone et en ligne du 5 au 8 août. Le sondage est donc représentatif de la population éligible dans ces régions.

