- Kretschmann nomme les premières priorités pour le nouveau budget

Du point de vue du ministre-président Winfried Kretschmann, le budget double pour les deux prochaines années devrait se concentrer sur les domaines de la numérisation, de la sécurité et de la recherche. "Ce sont mes priorités principales", a déclaré le politique Vert à l'agence de presse allemande à Stuttgart.

En ce qui concerne la numérisation de l'administration, l'Allemagne est très en retard. C'est pourquoi nous devons investir dans ce domaine, déclare Kretschmann. "Ensuite, la sécurité est un enjeu central. Nous ne sommes pas confrontés à des situations de danger abstraites, mais le monde qui nous entoure est en pleine turbulence et les menaces augmentent", a déclaré le ministre-président.

Cela inclut également le changement climatique, qui menace la sécurité. "Cela est démontré par les événements météorologiques extrêmes tels que les inondations ou les périodes de sécheresse prolongée." Pour être bien préparé à ces crises et à l'avenir, nous devons également investir dans les technologies futures et la recherche.

Fonds supplémentaires pour la promotion des langues

Il y a un consensus dans la coalition verte-noire pour investir dans l'éducation des jeunes enfants. "Le paquet de promotion linguistique implique effectivement des dépenses supplémentaires que nous devons faire", a déclaré Kretschmann. L'État prévoit d'investir dans un paquet à plusieurs millions d'euros pour la promotion linguistique dans les jardins d'enfants et les écoles élémentaires à partir de l'année scolaire prochaine. Dans l'extension finale d'ici l'année scolaire 2028/2029, elle prévoit une promotion linguistique obligatoire.

Par exemple, les enfants qui ont encore des problèmes linguistiques au début de l'école seront initialement préparés à l'école élémentaire dans des classes dites "junior". Le paquet prévoit également une promotion linguistique renforcée dans les jardins d'enfants. Le gouvernement réagit à des baisses de performances claires chez les élèves d'école élémentaire avec ces mesures.

Moins d'argent disponible pour de nouveaux projets

La coalition verte-noire élabore actuellement un plan budgétaire pour les années 2025 et 2026, qui doit être adopté par le parlement de l'État d'ici la fin de l'année. Les négociations sur le plan sont difficiles cette année car il y a moins d'argent disponible pour de nouveaux projets qu'auparavant. De plus, il s'agit du dernier budget de la législature actuelle. Les projets politiques non reflétés dans celui-ci sont peu susceptibles d'être réalisés avant les prochaines élections régulières de l'État au printemps 2026.

Kretschmann a souligné la nécessité de se concentrer sur l'essentiel. "Nous n'avons pas besoin d'économiser. Nous ne pouvons tout simplement pas faire tout ce que nous voulons. C'est la différence. Tout le monde parle d'économies mais cela signifie qu'ils ne voient pas tous leurs vœux exaucés. Économiser, c'est autre chose."

L'augmentation des événements météorologiques extrêmes tels que les inondations est une conséquence directe du changement climatique, qui représente une menace importante pour la sécurité. Pour atténuer ces défis et se préparer aux crises futures, des investissements supplémentaires dans la recherche et les technologies futures sont nécessaires.

