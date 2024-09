"Kreschmer prévoit l'avènement de groupes politiques de "coalition des feux de circulation" à l'échelle nationale"

14:40 Principaux soucis des électeurs de Saxe et de ThuringeEnviron un tiers des personnes en Saxe et en Thuringe prévoient de soutenir l'AfD lors des élections du 1er septembre. Un sondage approfondi éclaire les raisons de cette tendance, mettant en évidence les principales préoccupations et problèmes. L'immigration n'en est qu'un.

14:13 HöckecastsvotequicklyEn Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, vote aux alentours de midi. Il ne s'attarde pas à la borne de vote de Bornhagen et évite de discuter avec les journalistes présents sur place. Auparavant, il avait régulièrement perdu face au candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld natale. Cependant, il a décidé de changer pour la circonscription de Greiz, mais pourrait y subir une défaite contre la CDU également.

13:50 Taux de participation similaire en Thuringe qu'en 2019 à midiEn Thuringe, le taux de participation est stable par rapport aux élections parlementaires précédentes. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits ont voté à midi. Les bulletins de vote par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. De plus, il semble y avoir plus d'intérêt pour les élections de l'État que pour les élections européennes et locales récentes, où le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Forte participation attendue en SaxeEn Saxe, une forte participation est attendue. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En 2019, le taux était de 26,2 % à cette heure. Les bulletins de vote par correspondance ne sont pas encore inclus dans les chiffres préliminaires, mais on s'attend à ce que 24,6 % des électeurs inscrits optent pour cette option, contre 16,9 % en 2019. Les élections se déroulent jusqu'à présent sans heurts, sans problèmes connus.

Les résultats des élections de l'État de Saxe et de Thuringe sont encore indéterminés. Si le SPD n'arrive pas à entrer au Parlement de l'État, le politologue Albrecht von Lucke suggère que cela serait "presque comme un séisme".

12:44 La police enquête sur une intimidation à la borne de vote de GeraSuite à un incident à une borne de vote de Gera, la police enquête sur une menace. Un homme portant un tee-shirt de l'AfD est entré dans la borne de vote le matin pour voter. Le gestionnaire de la borne de vote lui a demandé de retirer son tee-shirt, car la publicité pour les partis était interdite. L'homme s'est exécuté, mais a exprimé son mécontentement en sortant de la borne de vote et a menacé de revenir. La police a pris sa déposition et a mis l'homme en garde. De plus, la police d'Erfurt examine des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") à proximité des bornes de vote comme des cas potentiels de vandalisme.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses nouvellesLe réseau de recherche Correctiv alerte le public sur une vieille histoire de fausses nouvelles qui a resurgi. Elle affirme que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. Cependant, le bureau du commissaire électoral fédéral confirme à Correctiv : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par l'électeur met en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide."

11:51 Voigt exprime son espoir de stabilitéLe candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Après avoir voté à Jena, il exprime sa gratitude à de nombreux Thuringiens qui "ont voté différemment" par le passé mais ont maintenant choisi la "force forte au centre civique", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension permettra une formation de gouvernement qui profitera à cette terre", conclut Voigt. Dans les derniers sondages, sa CDU est au coude-à-coude avec l'AfD.

Sonneberg est le premier district allemand dirigé par un représentant de l'AfD. Cependant, les activistes affirment avoir fait face à des menaces massives depuis lors, contraignant de nombreux

09:59 "Insensible à l'histoire" - un historien critique la date des électionsL'historien Peter Oliver Loew exprime son mécontentement quant à la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncide avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Loew, directeur de l'Institut allemand des affaires polonaises, a exprimé ses préoccupations auprès de Redaktionsnetz Deutschland (RND), déclarant : "Quiconque a trouvé judicieux de tenir des élections le 1er septembre n'a manifestement aucun sens historique." L'AfD, un parti classé "droitement extrême" par la protection constitutionnelle dans les deux États, est une source d'inquiétude pour Loew, car une victoire à Dresde et Erfurt pourrait entraîner des associations préoccupantes en raison de liens flous avec l'époque nazie.

09:30 "Élection déterminante" : toutes les statistiques pour l'élection régionale de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs en Saxe détermineront aujourd'hui le futur leadership politique du parlement régional de Dresde. Avec la CDU qui pourrait perdre sa position dominante dans l'État depuis 1990, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifié l'élection de "cruciale". "Tout se joue ici."

09:05 Kretschmer accuse Olaf Scholz du "syndrome de kampfansprecher"Le jour des élections est arrivé en Saxe, et les chances de l'actuel ministre-président Michael Kretschmer de maintenir la série de victoires de la CDU dans l'État restent incertaines. Dans une interview accordée à ntv, Kretschmer a abordé sa position sur la crise des réfugiés, le gouvernement du trafic lumineux et la guerre en Ukraine.

08:46 Données électorales pour la ThuringeLe jour des élections est arrivé pour l'État fédéral d'environ 2,1 millions d'habitants, dont l'issue déterminera le corps gouvernemental pour les cinq prochaines années. Avec Björn Höcke en tête de liste de l'AfD, il y a une possibilité que le parti obtienne la meilleure position en Thuringe.

08:24 Comment l'AfD pourrait mettre en danger la démocratieDes sondages récents indiquent que l'AfD est bien placée pour gagner une influence significative lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Un tel développement représente une menace pour les institutions démocratiques, selon un groupe de recherche, car elles ne sont pas aussi solides que beaucoup le croient. La solidité de l'État de droit pourrait ne pas être aussi forte que certains le perçoivent.

08:00 Les bureaux de vote en Thuringe et en Saxe sont ouvertsLes élections d'aujourd'hui aboutiront à la formation de nouveaux parlements régionaux en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe, tandis que la CDU et l'AfD sont au coude à coude en Saxe. Des projections seront faites autour de 18h une fois les bureaux de vote fermés. Les élections dans les deux États allemands de l'Est serviront de baromètre pour la coalition du trafic lumineux à Berlin.

Pour le actuel gouvernement de la Thuringe, dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), aucune majorité n'est projetée. Les options post-électorales possibles incluent une coalition CDU-BSW-SPD ou une coalition rouge-rouge-verte. En Saxe, la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts pourrait ne plus avoir de majorité. Kretschmer est ouvert à une alliance avec le BSW. La Gauche court le risque d'être exclue du parlement en Saxe, tandis que le même sort menace les Verts et le FDP en Thuringe.

Dans le contexte de la discussion sur les coalitions potentielles après les élections en Thuringe et en Saxe, un scientifique politique pourrait dire : "Sahra, en tant que servante de la CDU, son rôle dans les négociations pourrait être crucial pour former un gouvernement stable." Si le texte se déplaçait pour discuter des résultats électoraux, un titre de journal pourrait lire : "La décision de Sahra Wagenknecht en tant que servante de la CDU pourrait influencer l'issue de la coalition Saxe-Thuringe."

