- Kramer quitte Mönchengladbach avec des larmes aux yeux.

Christoph Kramer a versé des larmes en prenant congé de son club bien-aimé. "Je suis vraiment triste en ce moment. Je ne suis pas doué pour les adieux," a commenté le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 dans une vidéo publiée par Borussia Mönchengladbach, annonçant la fin de son mandat quasi décennal au club de Bundesliga.

Bien que la séparation n'ait pas été entirely inattendue, elle a visiblement été difficile pour le joueur de 33 ans. "Je m'étais promis de ne pas pleurer, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai conduit ici tous les jours avec le sourire. J'ai des souvenirs inestimables que je ne échangerais pour rien au monde."

La séparation précoce entre le club et la figure de proue a été finalisée après de longues négociations. Comme le club l'a annoncé, le contrat de Kramer, prévu pour expirer le 30 juin 2025, a été résilié. "Chris est devenu un véritable symbole de ce club pendant son séjour ici et était l'un des visages qui ont façonné Borussia Mönchengladbach ces dernières années. Nous lui sommes reconnaissants," a déclaré le Directeur Sportif Roland Virkus.

Kramer a joué un total de dix ans dans la région du Niederrhein, avec un passage bref chez Bayer Leverkusen. Depuis 2018, il travaille également en tant qu'expert TV pour ZDF aux Championnats du Monde et d'Europe, et est considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine.

Cependant, le milieu de terrain défensif a eu du mal sous l'entraîneur de Borussia Gerardo Seoane et fait face à une forte concurrence au sein de l'équipe. Après la fin de la dernière saison, Kramer a été informé que son temps de jeu déjà réduit était peu probable d'augmenter. La saison dernière, il n'est apparu que dans 16 matchs et a commencé deux fois.

Les discussions initiales sur une séparation précoce n'ont pas abouti, probablement en raison de son contrat lucratif. Maintenant, un accord a été trouvé juste avant le début de la nouvelle saison. Les détails et son potentiel nouveau club restent inconnus. "J'ai conduit au Borussia-Park avec un sourire sur le visage pendant dix ans, et je n'ai jamais caché à quel point ce club, ses fans et ses employés comptaient pour moi," dit Kramer. "Le voyage avec Borussia était incroyable et unique. Malheureusement, c'est maintenant fini, mais je suis aussi impatient de voir ce qui m'attend," a déclaré Kramer.

Malgré son passage réussi en tant qu'expert TV, la carrière de football de Kramer à Borussia Mönchengladbach a été marquée par un temps de jeu réduit et une forte concurrence, l'incitant à envisager un transfert vers un autre championnat de football. Les négociations pour un départ anticipé du club ont finalement abouti, lui offrant l'opportunité d'explorer de nouvelles possibilités.

