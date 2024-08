- Kompany comme Klinsmann et van Gaal - "J'ai une bonne sensation"

Avec la disette de la Coupe de Munich de Bayern ces dernières années, Vincent Kompany ne s'attarde pas sur le sujet alors qu'il approche de son premier match officiel en tant que nouvel entraîneur de Bayern. "Ce qui s'est passé ces dernières années ne me concerne pas. Nous pouvons parler beaucoup de nos objectifs, mais pour moi, c'est tout ce qui compte maintenant, et ensuite nous verrons", a déclaré le joueur de 38 ans. Après cinq matchs amicaux de préparation, avec quatre victoires et un match nul, les joueurs du champion de football allemand sont impatients de reprendre la compétition vendredi (20h45 CET, ZDF et Sky) contre le SSV Ulm en Coupe d'Allemagne.

Kompany commence de manière inhabituelle. Depuis leur montée en Bundesliga en 1965, seuls deux entraîneurs de Munich ont fait leurs débuts officiels en Coupe d'Allemagne, selon les records du club. Les deux ont remporté leur premier match : Jürgen Klinsmann en 2008 (4-3 contre Rot-Weiß Erfurt) et Louis van Gaal en 2009 (3-1 contre SpVgg Neckarelz). Le joueur de 38 ans Kompany ne veut pas décevoir. "Il y a toujours de la pression à Bayern, c'est comme ça. Mais il est également important que nous ayons une bonne sensation pour la saison", a déclaré le Belge.

Berlin semble être il y a une éternité

Bayern a connu son lot d'épreuves dans sa quête de la coupe ces dernières années. Depuis 2020, le recordman de la coupe attend son retour en finale au stade olympique de Berlin. Ils n'ont atteint les quarts de finale qu'une seule fois depuis, et ont trébuché au deuxième tour à trois reprises. "Il est évidemment important pour nous de bien commencer", a déclaré Kompany.

Il a joué en Coupe d'Allemagne en tant que professionnel pour Hamburger SV de 2006 à 2008, mais il n'a pas beaucoup de souvenirs de cette époque. "C'était il y a longtemps", a-t-il déclaré. Kompany a mis en garde contre les promus de deuxième division : "Nous avons vu comment Ulm s'est préparé pour ce match et combien ils ont travaillé dur. Ce n'est pas notre intention de sous-estimer l'adversaire, mais nous sommes convaincus que nous pouvons gagner."

À Ulm, il y aura également une réunion avec un vieil ami. L'entraîneur Thomas Wörle a travaillé pour l'équipe féminine de Bayern de 2010 à 2019 et a remporté deux championnats avec eux.

Le premier match officiel de Kompany en tant qu'entraîneur de Bayern est un moment marquant, car seuls deux entraîneurs précédents de Bayern ont commencé leurs mandats en Coupe d'Allemagne et les deux ont remporté leur premier match. Les Allemands de Bayern sont impatients de se remettre de leurs récents revers en coupe et de retrouver leur domination, avec Vincent Kompany en tête contre le SSV Ulm.

Lire aussi: